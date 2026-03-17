İstanbul’un en yoğun turistik noktalarından biri olan Sultanahmet’te, turistleri hedef alan yeni bir dolandırıcılık yöntemi ortaya çıktı. Toplu taşıma kartı alma bahanesiyle yaklaşan bir şüphelinin, yabancı turistlerin kredi kartlarını kullanarak haksız kazanç sağladığı iddiası üzerine polis harekete geçti.

İddiaya göre şüpheli, İstanbul Fatih Sultanahmet Meydanı’nda toplu taşıma kullanmak isteyen turistlere yardımcı olacağını söyleyerek güven kazandı. Özellikle kente ilk kez gelen ve sistem hakkında bilgi sahibi olmayan yabancıları hedef alan zanlı, bu sayede kolayca iletişim kurdu.

EL ÇABUKLUĞU İLE KART DEĞİŞTİRİLİYOR

Dolandırıcılık yöntemi ise dikkat çekti. Şüpheli, turistlerin kredi kartını kullanarak biletmatik üzerinden yüksek tutarlı yüklemeler yapıyor. Ancak işlem sırasında el çabukluğuyla dolu kartı kendisine alıp, mağdura değersiz ya da tek kullanımlık bir kart veriyor. Almanya’dan gelen turist Sandra Lexhaller’in de bu yöntemle yaklaşık 2 bin lira zarara uğradığı öğrenildi. Lexhaller, tramvaya binmek isterken kartında bakiye olmadığını fark edince dolandırıldığını anladı.

SUÇÜSTÜ YAKALANDI

Durumun turizm polisine bildirilmesi üzerine ekipler hızla olay yerine yönlendirildi. Yapılan çalışmada şüpheli, aynı yöntemle başka bir turisti dolandırmaya çalıştığı sırada suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan zanlı, işlemlerinin ardından polis merkezine götürüldü.

TURİSTLERDEN 'DİKKATLİ OLUN' UYARISI

Mağdur turist Sandra Lexhaller, benzer durumların başkalarının da başına gelmemesi için şikayetçi olduğunu belirtti. Yetkililer ise özellikle turistik bölgelerde “yardım etme” bahanesiyle yaklaşan kişilere karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguluyor.

Yetkililere göre bu tür dolandırıcılık vakaları, turist yoğunluğunun arttığı dönemlerde daha sık görülüyor. Özellikle nakit yerine kredi kartı kullanımının yaygın olması, dolandırıcıların işini kolaylaştırıyor.