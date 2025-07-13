Düşük maaş zamları yüzünden ihtiyaçlarını karşılayamayan milyonlarca dar gelirli kredi kartlarına ve ihtiyaç kredilerine yüklenip borçlarını ödeyemez hale düşünce yapılandırma adımı geldi. Yılbaşından bu yana 100 milyardan 184 milyar liraya fırlayan batık kredi ve kredi kartı borçları için yüzde 3.11 faizle 48 ay (3 yıl) vadeyle yapılandırma uygulanacak.

Geçim sorununun yarattığı ödeme krizini ileri tarihe öteleyen yapılandırma operasyonunun olası bir referanduma hazırlık amaçlı yapılmış olabileceği belirtiliyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) kararına göre, yapılandırma için bankalara 3 ay içinde başvuru yapılması gerekiyor. Yapılandırmadan, dönem borcunu ödeyemeyen kart müşterileriyle anapara veya faiz ödemeleri geciken ihtiyaç kredisi müşterileri yararlanacak. Daha önce yapılandırma yaptıran kart ve ihtiyaç kredisi borçlulara da bu hak tanınacak.

30 GÜN KURALI KALKTI

Kart borcunu yapılandırılanların mevcut kart limitleri borcun yarısı ödeninceye kadar arttırılmayacak. İhtiyaç kredilerinin yapılandırılmasında da mevcut borç bakiyesini aşacak düzeyde kredi kullandırılmayacak. Yeni düzenlemeyle kredi kartı yapılandırması, artık sadece asgari tutarı ödenmeyen değil, dönem borcu kısmen ya da tamamı ödenmeyen kart borçlarına da uygulanacak. İhtiyaç kredilerinde de gecikme süresi ‘30 günü aşan’ kuralı uygulanmayacak, her türlü gecikmiş ödeme yapılandırmaya alınacak. Kart ve ihtiyaç kredisi borç yapılandırmasında yapılandırma tarihindeki borç bakiyesi esas alınacak ve gecikme olmasa dahi önceden yapılandırılan krediler tekrar yapılandırılabilecek.

Batık oranı yüzde 5’i aştı

Batık kredi kartı ve ihtiyaç kredisi borçları son dönemde alarm vermeye başlamıştı. BDDK verilerine göre, yılın başından bu yana ödenmeyen kredi kartı borçları yüzde 130 oranında artarak 95 milyar liraya, ihtiyaç kredileri de yüzde 52 artarak 89 milyar liraya fırladı. Batık oranı son 6 ayda bireysel kredilerde yüzde 2.2’den yüzde 4.2’ye, kredi kartlarında yüzde 4.1’den yüzde 5.1’e çıktı. Sadece bu yılın 6 ayında batan kredi kartı ve ihtiyaç kredisi tutarı 84 milyar lira birden artarak 100 milyardan 184.3 milyar liraya yükseldi.