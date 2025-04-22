Bankalararası Kart Merkezi (BKM), mart ayına ilişkin kartlı ödeme istatistiklerini açıkladı. Verilere göre, kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlarla gerçekleştirilen ödemelerde dikkat çekici bir artış görüldü.

Mart ayında kartlı ödeme tutarı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 48 oranında artışla 1 trilyon 753 milyar TL’ye çıktı. Şubatta bu rakam 1 trilyon 522,8 milyar lira seviyesindeydi. Toplam kartlı ödemelerin 1 trilyon 478 milyar lirası kredi kartlarıyla, 238,2 milyar lirası banka kartlarıyla ve 36,6 milyar lirası ön ödemeli kartlarla gerçekleştirildi.

Kredi kartı harcamalarında geçen yıla göre yüzde 49, banka kartı harcamalarında yüzde 42, ön ödemeli kart kullanımında ise yüzde 68’lik artış görüldü. Öte yandan, mağaza içi ödemelerde temassız işlem oranı dikkat çekti. Mart ayında yapılan her 5 kartlı ödemeden 4’ü temassız olarak gerçekleşti. İnternetten yapılan kartlı ödemeler de geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 46 artışla 518,5 milyar liraya ulaştı.

KART SAYISI ARTIŞA GEÇTİ

Kart kullanımındaki artış, kart sayılarındaki yükselişe de yansıdı. Mart ayı itibarıyla Türkiye’de 132,3 milyon kredi kartı, 198,1 milyon banka kartı ve 112,7 milyon ön ödemeli kart bulunuyor. Toplam kart sayısı 443,1 milyona ulaşarak yıllık bazda yüzde 9 oranında artış gösterdi.