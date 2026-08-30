ACS Food Science & Technology dergisinde yayımlanan araştırmada iki farklı karton bardak türü incelendi. Bunlardan biri petrol bazlı polietilen (PE), diğeri ise biyolojik olarak parçalanabilir polilaktik asit (PLA) kaplamaya sahipti.

BARDAKLARA SICAK SU KOYUP ÖLÇTÜLER

Karton bardaklar dışarıdan tamamen kâğıttan yapılmış gibi görünse de sıvıyı geçirmemeleri ve yapılarını korumaları için iç yüzeylerinde genellikle ince bir plastik tabaka bulunuyor.

Araştırmacılar bu kaplamaların sıcak suyla temas ettiğinde ne kadar plastik parçacığı bıraktığını inceledi. Sonuçta her iki bardak türünden de mikro ve nano ölçekte plastik parçacıkların suya geçtiği tespit edildi.

Ölçümlerde biyolojik olarak parçalanabilir PLA kaplamalı bardaklardan mililitre başına yaklaşık 4,3 milyon nanoparçacık, geleneksel PE kaplamalı bardaklardan ise yaklaşık 2,7 milyon nanoparçacık salındı. Araştırmacılar bu parçacıkların insan saçından yaklaşık bin kat daha ince olduğunu belirtti.

BİYOLOJİK KAPLAMADA 12 KAT FAZLA ÇIKTI

Araştırmanın en şaşırtıcı sonucu ise çevre dostu bir alternatif olarak kullanılan PLA kaplamalı bardaklarda görüldü. Bu bardaklardan açığa çıkan plastik parçacıkların toplam kütlesi, PE kaplamalı bardaklara göre yaklaşık 12 kat daha yüksek ölçüldü.

Araştırmacılar bunun PLA'nın doğrudan sağlıksız olduğu anlamına gelmediğinin özellikle altını çiziyor. Çalışmanın amacı, farklı bardak kaplamalarının sıcak içeceklerle temas ettiğinde ne kadar parçacık bıraktığını ortaya koymak.

MİLİLİTRE BAŞINA MİLYONLARCA PARÇACIK

Araştırmada her iki bardak türünün de sıcak suyla temas ettiğinde mikro ve nanoplastik parçacıklar saldığı belirlendi. PLA kaplamalı bardaklarda mililitre başına yaklaşık 4,3 milyon, PE kaplamalı bardaklarda ise yaklaşık 2,7 milyon nanoparçacık tespit edildi.

Üstelik PLA kaplamalı bardaklardan suya geçen plastik parçacıkların toplam kütlesinin, PE kaplamalı bardaklara kıyasla yaklaşık 12 kat daha yüksek olduğu hesaplandı.