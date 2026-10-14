Soğuk havaların kapıya dayanmasıyla birlikte artan ısınma giderleri, dünya genelinde dar gelirli haneleri ve çevreci vatandaşları sıfır maliyetli arayışlara yönlendirdi. Son dönemde sosyal medyada ve uluslararası basında büyük yankı uyandıran yöntem ise görenleri hayrete düşürüyor. Kış gelmeden önce binlerce atık alüminyum kutuyu toplayan vatandaşlar, bu kutuları özel bir düzenekle evlerinin çatılarına ve güneşe bakan dış duvarlarına dizerek bedava ısınmanın yolunu buldu.

ATIK KUTULAR DEV BİRER ISI PANELİNE DÖNÜŞÜYOR

Yöntemin temelinde, günlük hayatta tükettiğimiz ve doğrudan çöpe giden alüminyum meşrubat ve konserve kutuları yer alıyor. Toplanan kutuların alt ve üst kısımları delinerek uzun birer hava kanalı haline getiriliyor. Güneş ışığını maksimum seviyede emmesi için mat siyah ısıya dayanıklı boyayla kaplanan bu kutular, önü cam veya polikarbonat levhayla kapatılmış ahşap kasaların içine sırayla diziliyor. Çatıya veya binanın güneşe bakan cephesine monte edilen bu panel, tamamen doğal fizik kurallarıyla çalışan dev bir sıcak hava üretecine dönüşüyor.

DISARIDA DONDURUCU SOĞUK VARKEN İÇERİdE 60 DERECE SICAK

Sistemin çalışma mantığı son derece basit ama etkili: Ahşap kasanın altındaki havalandırma deliği, evin içindeki soğuk havayı içeri çekiyor. Siyah kutuların arasında hapsolan hava, güneş ışınlarının etkisiyle hızla ısınıyor. Isınan havanın yükselmesi (termosifon etkisi) sayesinde, panelin üst deliğinden evin içine 40 ila 60 derece arasında yoğun bir sıcak hava akışı sağlanıyor. Üstelik bu işlem gerçekleşirken hiçbir fan, elektrik motoru veya yakıt kullanılmıyor.

FATURALARI YARI YARIYA DÜŞÜRÜYOR

Özellikle Sırbistan, Polonya ve Kuzey Amerika'nın kırsal bölgelerinde hızla yayılan bu "Kendin Yap" (DIY) yöntemi, elektrik ve doğalgaz faturalarını ciddi oranda azaltıyor. Gündüz saatlerinde güneş açtığı sürece kombiyi veya elektrikli ısıtıcıları tamamen kapatan ev sahipleri, odaların içini sıfır maliyetle fırın gibi yapmayı başarıyor. Yöntemi uygulayan vatandaşlar, sadece çöpten topladıkları kutular ve basit bir ahşap çerçeve sayesinde kış boyunca binlerce liralık tasarruf sağladıklarını belirtiyor.