Modern harp sahasında düşük maliyetli insansız çözümlerin önemi artarken, Japonya savunma sanayisinde dengeleri değiştirecek bir adım atarak kartondan üretilen askeri dronunu tanıttı.

Japon girişim Air Kamuy tarafından geliştirilen ve Japonya Savunma Bakanlığı’nın yakın markajına giren AirKamuy 150, düşük maliyeti ve hızlı üretim kabiliyetiyle askeri teknolojilerde yeni bir sayfa açıyor.

3 BİN DOLARA MAL EDİLEBİLİYOR

Oluklu mukavvadan üretilen bu sıra dışı hava aracı, özellikle maliyet avantajıyla rakiplerini geride bırakıyor. Benzer sınıftaki Amerikan yapımı Lucas dronunun birim maliyeti 10 bin dolar seviyesindeyken, AirKamuy 150 yalnızca 3 bin dolara mal edilebiliyor.

Sadece ucuzluğuyla değil, performansıyla da dikkat çeken araç, saatte 119 kilometre hıza ulaşarak hız konusunda da avantaj sağlıyor. Herhangi bir özel tesis gerektirmeksizin standart karton işleme imkanına sahip her yerde üretilebilen dronun montajı, savaş alanında sadece beş dakikada tamamlanabiliyor.

SÜRÜ SALDIRISINDA BÜYÜK POTANSİYEL BARINDIRIYOR

Hafif yapısı sayesinde özellikle tek yönlü saldırı görevlerinde ve "sürü saldırısı" konseptlerinde büyük potansiyel barındıran bu teknoloji, kamikaze dron kullanımında yüksek maliyetli kompozit gövde zorunluluğunu ortadan kaldırıyor.

Elektrik motoruyla çalışan sistem, yaklaşık 80 dakikalık uçuş süresi ve 150 kilometrelik bir menzil sunuyor. Her ne kadar içten yanmalı motorlu muadillerine göre menzil kapasitesi sınırlı kalsa da, üretim hızı ve maliyet etkinliği bakımından AirKamuy 150, geleceğin çatışma ortamlarında Japonya’nın stratejik kozlarından biri olmaya aday görünüyor.