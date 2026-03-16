Evinde 26 kilo altın bulunduğu haberleriyle gündeme gelen ve tahliye edilen emekli Devlet Hava Meydanları İşletmesi Daire Başkanı Cemil Acar, hakkında çıkarılan kararın ardından polis tarafından yakalandı.

KAÇMA ŞÜPHESİ

10 Mart’ta çıkarılan tutuklamaya yönelik yakalama kararının gerekçesinde sanık Cemil Acar hakkında, suçu işlediğine dair güçlü ve somut deliller bulunması, kaçma, saklanma veya delilleri karartma ihtimali yer aldı. t24’ten Tolga Şardan’ın haberine göre karar Emniyet’e gönderildi ancak Acar’ın Ankara dışına çıktığı tespit edildi.

Hakkında Ankara 89. Asliye Ceza Mahkemesi’nde devam eden yargılama sırasında geçen pazartesi günkü duruşma sonrasında tahliyesine karar verilen Acar, cezaevinden çıktı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Acar’ın tahliye kararına hemen ertesi gün itiraz etti. İtiraz dosyası Ankara 10. Ağır Ceza Mahkemesi’nce incelemeye alındı.

KARAR GEÇ ÇIKTI

İtiraz incelemesini Ankara 10. Ağır Ceza Mahkemesi, perşembe günü karara bağladı, “tutuklanmasına yönelik yakalama emri çıkartılması” kararını verdi. Geçen sürede Acar ortadan kayboldu. Ankara dışına çıktığı belirlenen Acar, Aksaray’da yakalandı.

Acar hakkında görevi kötüye kullanma, haksız mal edinme, bazı iş ve ihalelerle bağlantılı yolsuzluk iddiaları var.

DUDAK UÇUKLATAN SERVET

85 bin tl maaş alan Cemil Acar’ın evinden 26 kilogram külçe altın, 1 milyon 320 bin dolar ve 121 bin avro çıktı.

Bankada 128 hesabı bulundu. İki yazlık villa, altı apartman dairesi, üç dükkân ve bir fabrikası olduğu belirlendi. 237 milyon liralık mal varlığı tespit edilen Acar’ın eşinin de bankalarda 53 hesabı var.