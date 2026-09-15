KAŞ 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C.

KAŞ 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2026/15 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

Davacı Karayolları Genel Müdürlüğütarafından tapuda mülkiyet bilgisi Maliye Hazinesi adına kayıtlı, Davalı Ümmügülsüm Sezek kullanımında olan Antalya İli, Kaş İlçesi, Kasaba Mahallesi, 127 ada 24 parsel sayılı Tarla vasıflı taşınmazın 308,27 m²'lik kısmının davalılara ait olan tapusunun iptali ile bedelinin tespiti ve davacı idare adına tesciline karar verilmesi için mahkememizin iş bu dosyası ile dava açılmış olup, 2942 sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. Maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur.10/09/2026

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