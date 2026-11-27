Akdeniz'de, Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında saat 02.31'de 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD verilerine göre depremin merkez üssü Kaş'a 79,92 kilometre uzaklıkta bulunuyor. Sarsıntı, yerin 16,93 kilometre derinliğinde kaydedildi.
Akdeniz'de, Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında saat 02.31'de 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD verilerine göre depremin merkez üssü Kaş'a 79,92 kilometre uzaklıkta bulunuyor. Sarsıntı, yerin 16,93 kilometre derinliğinde kaydedildi.
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