Antalya’nın Kaş İlçesinde bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Kaş Belediyesi Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanı İsmail Balaban oldu.
Kaş Kınık Stadı'ndaki güreşlerde 40 başpehlivan 700 pehlivan mücadele etti. Finalde, İsmail Balaban ile Bekir Eryücel başpehlivan için karşılaştı. Yaklaşık bir saat süren mücadelede rakibini mağlup eden İsmail Balaban, Kaş Belediyesi 4. Yağlı Güreşleri başpehlivanlığını kazandı. Kürşat Korkmaz ile İsmail Koç ise kürsüde üçüncü sırada yer aldı.
Kaş Belediyesi 4. Yağlı Güreşlerinin ağası ise Sinan Çelik oldu.