Yeni düzenleme yalnızca fişlerin kağıttan dijitale taşınmasını kapsamıyor. Aynı tarihten itibaren belirli işletmeler için elektronik kasa kullanımı da zorunlu hale getirilecek. Hükümet böylece hem işletmelerin üzerindeki kağıt ve işlem yükünü azaltmayı hem de kayıt dışı işlemlerle mücadeleyi güçlendirmeyi hedefliyor.

FİŞİ QR KODLA ALABİLECEKLER

Yeni sistemde alışveriş tamamlandığında kasadan otomatik olarak kağıt fiş çıkması yerine müşteriye elektronik belge sunulacak. Bunun için kasa ekranındaki QR kodun okutulması, indirme bağlantısı, NFC, e-posta veya müşteri hesabı gibi farklı yöntemlerin kullanılabilmesi planlanıyor.

Müşterilerin dijital fişi telefonlarına indirmesi ise zorunlu olmayacak. Alışveriş yapan kişi fişe ihtiyaç duymuyorsa elektronik belgeyi almadan ayrılabilecek. Buna karşılık kağıt fiş tamamen ortadan kalkmayacak; isteyen müşterinin kağıt belge talep etme hakkı devam edecek.

Değişikliğin önemli nedenlerinden biri, küçük alışverişlerde dahi basılan çok sayıdaki fişin oluşturduğu maliyet ve kağıt tüketimi. Alman hükümetinin hesabına göre kağıt fiş zorunluluğunun kaldırılmasıyla işletmelerin yıllık yükünün yaklaşık 106 milyon euro azalması bekleniyor.

ELEKTRONİK KASA DA ZORUNLU HALE GELECEK

Düzenlemenin ikinci ayağını ise işletmelerde kullanılan kasalar oluşturuyor. Almanya'da halen yaklaşık 115 bin açık kasa bulunuyor. Bu sistemlerde işlemler elektronik olarak kaydedilmek yerine bazı durumlarda elle tutulabiliyor. Hükümet bunun vergi kaçakçılığına açık bir alan oluşturduğunu düşünüyor.

Tasarı yasalaşırsa yıllık toplam cirosu 100 bin euroyu aşan işletmeler, belirlenen koşullar çerçevesinde 2028'den itibaren elektronik kayıt sistemi kullanmak zorunda olacak. Yıllık nakit cirosu 12 bin euronun altında kalan işletmeler için ise istisna öngörülüyor. Tarımsal doğrudan satışlar ve bazı özel satış modelleri için de ek muafiyetlerin getirilmesi mümkün olacak.

Yeni sistemle yapılan işlemlerin elektronik olarak kayıt altına alınması ve sonradan fark edilmeden değiştirilmesinin zorlaştırılması amaçlanıyor. Böylece dijital fişe geçişin yanı sıra kasalarda yapılan usulsüzlüklerin ve vergi kayıplarının önüne geçilmesi hedefleniyor.