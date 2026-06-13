Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre; 2025 yılında 141 bin 142 ton kayısı üretimi ile Türkiye lideri olan Mersin'in Mut ilçesinde, kayısı hasadı sürüyor.

79 bin dekar alanda 3 milyon kayısı ağacının bulunduğu ilçede, bu yıl yaklaşık 250 bin ton rekolte bekleniyor. Coğrafi işaretli Mut kayısısının yaklaşık 3'te 1 bölümü başta Rusya olmak üzere Ukrayna, Romanya ve Avrupa ülkeleri ihraç ediliyor.

Mut Ziraat Odası Başkanı Muharrem Yılmaz, bu yıl hava koşullarının uygun geçmesi nedeniyle kaysının hem rekoltesinin hem de kalitesinin yüksek olduğunu söyledi.

'GİRDİ MALİYETİ ÇOK YÜKSEK'

Mut için güzel bir sezon geçirildiğini belirten Yılmaz, "TÜİK 2025 verilerine göre; Mersin, Türkiye genelinde kayısı üretiminde birinci oldu. Bu bizim için iyi bir şey. Bu yıl da aşağı yukarı 250 bin ton rekolte bekliyoruz. Şu ana kadar kayısı fiyatı kalitesine göre 60-70 TL arasında değişiyor. Bazıları 50 TL'ye gidiyor" dedi.

Türkiye'de geçen yılki verilere göre en fazla kayısı üretilen Mut'ta girdi maliyetlerini yüksek olduğunu belirten Yılmaz, bu konuda bir dizi çalışmalar yaptıklarını, olumlu sonuçlar almaları halinde üreticiye büyük katkı sağlayacağını kaydetti.

VERİM İYİ, FİYATLAR DÜŞÜK

Kayısı üreticilerinden Murat Tatlı ise bu yıl havaların iyi gitmesinden dolayı verimin yüksek olduğunu belirterek, "Kayısının verimi bu yıl da çok güzel. Ancak fiyatlar biraz düşük kaldı. Fiyat da dengeli olsaydı çok daha iyi bir sezon olacaktı" dedi.