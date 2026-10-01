Bir oda, uygun kompost ve kontrollü bir üretim ortamı… Kültür mantarı yetiştiriciliği için geniş tarım arazilerine ihtiyaç duyulmaması, küçük ölçekte üretim yapmak isteyenlerin ilgisini artırıyor. Kullanılmayan odalar, depolar ve kapalı alanlar uygun koşullar sağlandığında üretim için değerlendirilebiliyor.

Kültür mantarı, kapalı alanlarda ve raf sistemleri kullanılarak yetiştirilebiliyor. Üretimde genellikle misel ekilmiş kompost kullanılırken sıcaklık, nem ve havalandırmanın düzenli şekilde kontrol edilmesi gerekiyor.

Üretim alanındaki hijyen de verim açısından kritik önem taşıyor. Küf ve hastalıklar, uygun önlemler alınmadığında ürün kaybına neden olabiliyor.

KÜÇÜK BAŞLAYIP KAPASİTE ARTIRILABİLİYOR

Üretime birkaç torba veya küçük bir raf sistemiyle başlayanlar, süreci öğrendikçe kapasitesini artırabiliyor. Fakat üretimin büyümesiyle birlikte satış konusu da önem kazanıyor.

Mantarın uzun süre bekletilememesi nedeniyle üretime başlamadan önce manav, restoran, pazar esnafı ve diğer alıcılarla satış bağlantılarının kurulması gerekiyor. Ürünü yetiştirdikten sonra müşteri aramak, özellikle yüksek miktarda üretimde risk oluşturabiliyor.

KAZANÇ HESABINDA MASRAFLAR BELİRLEYİCİ

Kültür mantarı üretiminden elde edilecek gelir; üretim miktarı, satış fiyatı ve giderlere göre değişiyor. Kompost, misel, elektrik, su, raf sistemi, işçilik ve taşıma gibi kalemler toplam maliyeti doğrudan etkiliyor.

Özellikle sıcaklık ve nemin cihazlarla kontrol edildiği üretim alanlarında enerji giderleri de önemli bir masraf oluşturabiliyor.

SATIŞ PLANI OLMADAN ÜRETİMİ BÜYÜTMEK RİSKLİ

Kültür mantarı yetiştiriciliğinde yalnızca yüksek verim almak yeterli olmuyor. Ürünün hangi fiyattan ve ne kadar sürede satılabileceği de kazancı belirliyor.

Bu nedenle üretime küçük miktarla başlayıp birkaç dönem boyunca verim, maliyet ve satış sonuçlarını takip etmek, kapasite artırma kararının daha sağlıklı verilmesini sağlayabiliyor.