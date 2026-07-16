Heidelberg Üniversitesi'nden uzmanlar, levha üzerindeki silik yazıları Yansımalı Dönüşüm Görüntüleme (RTI) tekniğiyle okunabilir hale getirdi. İncelemeler sonucunda tabletin yaklaşık MS 200 yılına tarihlendiği ve dönemin insanların doğaüstü güçlerden yardım istemek amacıyla hazırladığı bir büyü ritüelinin parçası olduğu belirlendi.

YUNANCA YAZILDI, MISIR BÜYÜSÜYLE HAZIRLANDI

Yaklaşık 9,3 santimetre uzunluğunda ve 4,8 santimetre genişliğindeki kurşun levhada Yunanca büyü sözleri, gizemli semboller ve insan figürleri yer alıyor. Araştırmacılar, metinde Roma İmparatorluğu'nun bu bölgesinde alışılmışın aksine Latince yerine Yunancanın tercih edildiğini, büyü ritüelinin ise Antik Mısır'dan gelen uygulamalardan etkilendiğini ifade etti.

Levhanın alt bölümünde ikisi Latin, ikisi Yunanca isim taşıyan dört kişinin adına da rastlandı. Bu kişilerin lanetin hedefi mi yoksa büyüyü hazırlayanlar mı olduğu ise henüz netlik kazanmadı.

KASABA MEYDANININ ALTINDA BULUNDU

Kurşun levha, Heerlen kent meydanının altında yer alan eski bir çukurda yapılan kazılar sırasında ortaya çıkarıldı. Burası Roma döneminde Coriovallum adıyla bilinen önemli bir askeri yerleşim merkeziydi. Daha önce aynı bölgede hamam kalıntıları, evler, mezarlıklar ve çeşitli günlük yaşam eşyaları da gün yüzüne çıkarılmıştı.

Araştırmacılar, Hollanda'da Roma dönemine ait yazılı belgelerin son derece az bulunduğunu vurgularken, bu levhanın sıradan insanların korkuları, inançları ve büyü uygulamaları hakkında doğrudan bilgi veren nadir keşiflerden biri olduğunu belirtiyor. Bu nedenle eser, Roma İmparatorluğu'nun kuzey sınırlarındaki kültürel etkileşimi anlamak açısından büyük önem taşıyor.