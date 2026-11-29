Hudson Körfezi kıyısında bulunan kasaba, her yıl sonbahar aylarında yüzlerce kutup ayısının geçiş güzergahında yer alıyor. Deniz yüzeyinin donmasını bekleyen kutup ayılarının bir bölümü yiyecek ararken yerleşim alanlarına kadar giriyor. Bu durum nedeniyle bölgede özel bir kutup ayısı kontrol programı uygulanıyor.

ÖZEL AĞLARLA HAVAYA KALDIRILIYORLAR

Kasabada tehlike oluşturabilecek kutup ayıları, doğa koruma ekipleri tarafından uyuşturularak yakalanıyor. Ardından özel ağların içine yerleştirilen hayvanlar, helikopter yardımıyla yerleşim alanlarından uzak bölgelere götürülüyor.

27 Kasım'da yayımlanan görüntülerde, kasabaya defalarca giren erkek bir kutup ayısının helikoptere bağlı ağ içerisinde taşındığı görüldü. Hayvan, kasabadan yaklaşık 70 kilometre uzaklıkta, göç güzergahı üzerindeki bir bölgeye bırakıldı.

KUTUP AYILARI İÇİN ÖZEL MERKEZ KURULDU

Churchill'de yakalanan kutup ayılarının geçici olarak tutulduğu ve halk arasında "kutup ayısı hapishanesi" olarak bilinen özel bir merkez de bulunuyor. Yerleşim alanlarından uzaklaştırılmasına rağmen kasabaya geri dönen ayılar, bir süre bu merkezde tutuluyor.

Hudson Körfezi'nin donmasının ardından merkezdeki ayılar yeniden doğal yaşam alanlarına bırakılıyor. Kasabanın çevresinde kutup ayısı gören vatandaşlar ise 24 saat hizmet veren ihbar hattı aracılığıyla ekiplere ulaşabiliyor.

Bölgede bu yıl dronların kullanıldığı yeni bir yöntem de deneniyor. Araştırmacılar, dronların çıkardığı seslerden yararlanarak kutup ayılarını yerleşim alanlarından uzaklaştırmayı amaçlıyor.

Küresel ısınma nedeniyle deniz buzlarının geç oluşması ve erken erimesi, kutup ayılarının karada daha uzun süre kalmasına neden oluyor. Yetkililer, geliştirilen yöntemlerle kasaba sakinlerinin güvenliğini sağlarken kutup ayılarının da zarar görmesini önlemeye çalışıyor.