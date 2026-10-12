İspanya'nın Buñol kasabasında her yıl düzenlenen La Tomatina festivali, binlerce kişinin katıldığı domates savaşıyla dikkat çekiyor. Festival sırasında sokaklarda toplanan katılımcılar, birbirlerine domates fırlatarak kasabayı kırmızıya bürüyor. Havaya saçılan domates parçaları ve yoğun kalabalık nedeniyle katılımcılar zaman zaman birbirlerini görmekte zorlanıyor. Festival sona erdiğinde ise kalabalık dağılıyor, sokaklar temizleniyor ve kasaba kısa sürede günlük yaşamına geri dönüyor.

BİNLERCE İNSAN BİR ANDA GÖZDEN KAYBOLUYOR

İspanya'nın Buñol kasabasında gerçekleştirilen La Tomatina festivalinde binlerce katılımcı aynı anda sokaklarda domates savaşına başlıyor. Katılımcıların birbirlerine fırlattığı domatesler, sokakları ve çevredeki yapıları kırmızıya boyuyor. Havada dağılan domates parçaları ve kalabalığın hareketliliği, insanların zaman zaman gözden kaybolduğu görüntüler ortaya çıkarıyor. Festival boyunca kasabanın sokakları büyük bir domates savaşına sahne oluyor.

LA TOMATINA FESTİVALİ NEDİR?

La Tomatina, İspanya'nın Buñol kasabasında her yıl düzenlenen ve binlerce kişinin katıldığı geleneksel bir domates festivali olarak biliniyor. Etkinlik sırasında katılımcılar sokaklarda bir araya gelerek birbirlerine domates fırlatıyor. Festivalin başlamasıyla birlikte kasabanın sokakları kısa sürede kırmızıya bürünüyor. Domates savaşının tamamlanmasının ardından katılımcılar alandan ayrılırken sokaklarda temizlik çalışmaları başlatılıyor.

SOKAKLAR TAMAMEN KIRMIZIYA BÜRÜNÜYOR

La Tomatina festivali sırasında binlerce kişinin aynı anda domates fırlatmasıyla Buñol'un sokaklarında dikkat çekici görüntüler oluşuyor. Yollarda biriken ezilmiş domatesler, binaların duvarlarına ve katılımcıların kıyafetlerine kadar yayılıyor. Etkinliğin yoğunlaştığı anlarda kalabalık, havaya saçılan domates parçaları arasında ilerliyor. Festival boyunca kasabanın sokakları domateslerle kaplanırken katılımcılar da baştan aşağı kırmızıya boyanıyor.

BİNLERCE KİŞİ NEDEN AYNI GÜN KASABAYA GELİYOR?

İspanya'nın Buñol kasabasında düzenlenen La Tomatina festivali, her yıl binlerce katılımcıyı aynı noktada buluşturuyor. Festival kapsamında kasabanın sokakları domates savaşının yapıldığı alanlara dönüşüyor. Katılımcılar etkinlik boyunca birbirlerine domates fırlatarak festivalin bir parçası oluyor. Domates savaşının sona ermesiyle birlikte kalabalık sokaklardan ayrılıyor ve kasabada temizlik süreci başlıyor.

FESTİVAL BİTİNCE KASABA ESKİ HALİNE DÖNÜYOR

La Tomatina festivalinin ardından domateslerle kaplanan sokakların temizlenmesi için çalışmalar gerçekleştiriliyor. Etkinlik sırasında yollarda ve meydanlarda biriken domates kalıntıları temizlenirken katılımcıların ayrılmasıyla birlikte kasabadaki yoğunluk azalıyor. Temizlik çalışmalarının tamamlanmasının ardından Buñol'un sokakları yeniden günlük kullanıma açılıyor. Böylece binlerce kişinin katıldığı domates savaşının ardından kasaba kısa sürede normal yaşamına dönüyor.