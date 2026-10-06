Kanada’nın Quebec bölgesindeki Malartic’te yerleşim alanlarının yakınında bulunan altın rezervlerinin işletilmesi kasabanın yapısını değiştirdi. Açık ocak madeninin genişletilebilmesi amacıyla yüzlerce konut taşındı ve mahallenin önemli bir bölümü başka bir alanda yeniden oluşturuldu.

ALTIN MADENİ KASABAYA KADAR UZANDI

Malartic çevresindeki altın rezervlerinin çıkarılması için büyük ölçekli açık ocak madenciliği faaliyetleri yürütüldü. Maden sahasının genişlemesiyle birlikte çalışma alanı kasabanın yerleşim bölgelerine kadar ulaştı.

Madencilik faaliyetlerinin sürdürülebilmesi amacıyla maden sahasından etkilenen yüzlerce konut başka bir bölgeye taşındı. Böylece mevcut mahallenin önemli bir bölümü boşaltılırken, yerleşim alanı farklı bir noktada yeniden konumlandırıldı.

MAHALLENİN ÖNEMLİ BÖLÜMÜ YENİDEN KURULDU

Taşıma işlemi yalnızca birkaç yapıyla sınırlı kalmadı. Maden sahasının genişletilmesinden etkilenen yerleşim alanındaki çok sayıda ev farklı bir bölgeye aktarılırken kasabanın fiziki yapısı da değişti. Konutların taşınmasının ardından boşaltılan bölgeler açık ocak altın madeni faaliyetlerinin yürütüldüğü alana dahil edildi. Böylece maden sahasının kasaba çevresindeki genişleme süreci devam etti.

KASABANIN YAPISI NEDEN DEĞİŞTİ?

Malartic’teki değişimin temel nedeni, bölgedeki altın rezervlerinin işletilmesi için açık ocak madeninin genişletilmesiydi. Madencilik faaliyetlerinden etkilenen yüzlerce evin taşınması sonucunda kasabanın bir bölümü farklı bir noktada yeniden konumlandırıldı.