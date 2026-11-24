Olay 19 Kasım'da Zeyrek Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, kasaplık yapan Mehmet Erkoyuncu, et almak için gittiği Çanakkale'de kesimini yaptırdığı 68 adet karkas kuzu etiyle İstanbul'a döndü. Sabah saatlerinde minibüsünü iş yerinin önüne park eden Erkoyuncu, bir süre sonra aracındaki etlerin çalındığını fark ederek polis ekiplerine gidip şikayetçi oldu. KUZU ETLERİ AYNI YERDEN YİNE ÇALINDI Mehmet Erkoyuncu'nun 4 ay önce de aynı yerde park ettiği minibüsünden 93 karkas kuzu etinin çalındığı öğrenildi. HIRSIZLIK KAMERADA Çevredeki güvenlik kamarasına yansıyan görüntülerde, hafif ticari araçla minibüse yanaşan şüphelilerin, kuzu etlerini kendi araçlarına yükleyerek sokaktan uzaklaştığı görüldü.

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