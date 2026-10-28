İstanbul’un Sultangazi ilçesindeki 50. Yıl Mahallesi’nde fırına giden şüpheli, çalışana bitişikteki kasap tarafından gönderildiğini belirterek kasap adına para almaya geldiğini söyledi.
TELEFONU CEBİNE KOYDU
Çalışanın başka bir işle ilgilenmek için arkasını dönmesini fırsat bilen şüpheli, tezgâhın üzerinde bulunan cep telefonunu alarak cebine koydu. Ardından daha sonra yeniden uğrayacağını söyleyen şüpheli, fırından çıktı.
HIRSIZLIK ANI GÜVENLİK KAMERASINDA
İş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, ağzında sigarayla fırına giren şüphelinin çalışanla bir süre konuştuğu görülüyor.
KAYITLARDA YER ALDI
Çalışanın arkasını dönerek başka bir işle ilgilenmeye başlamasının ardından şüphelinin tezgâhtaki cep telefonunu aldığı anlar da kayıtlarda yer alıyor. Görüntüler, şüphelinin telefonu çaldıktan sonra fırından ayrılmasıyla sona eriyor.