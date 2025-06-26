Amazon’un kurucusu Jeff Bezos ile Lauren Sanchez, Venedik’te yapacakları düğün için kentteki neredeyse tüm lüks otel ve ulaşım imkanlarını rezerve etti. Ancak görkemli düğün hazırlıkları, şehirde halkın tepkisini çekti ve protestoların fitilini ateşledi. Tepki ve baskılar sonucunda Bezos’un, düğünü daha izole bir bölgeye taşıma kararı aldığı bildirildi.

Amazon’un kurucusu ve dünyanın en zengin üçüncü ismi Jeff Bezos, televizyon sunucusu Lauren Sanchez ile evlenmeye hazırlanıyor. “Yılın düğünü” olarak lanse edilen organizasyon için hazırlıklar haftalardır devam ediyor.

Düğün töreni 24-26 Haziran tarihleri arasında İtalya'nın Venedik kentinde gerçekleştirilecek. Etkinlik için kentteki tüm lüks oteller ve su taksileri tamamen kiralanırken, 23-28 Haziran tarihleri arasında yüzlerce VIP konuğun şehre gelmesi bekleniyor.

Bezos’un düğününe medya, siyaset ve iş dünyasından birçok tanınmış isim davet edildi. Aralarında Hollywood yıldızı Leonardo DiCaprio, şarkıcı Katy Perry, Microsoft’un kurucusu Bill Gates ve Ürdün Kraliçesi Rania'nın da yer aldığı yaklaşık 200 özel konuk, bu görkemli etkinlikte bir araya gelecek.

VENEDİK HALKI AYAKLANDI

Jeff Bezos ve Lauren Sanchez’in Venedik’te düzenleyeceği düğün için ayrılan 20 milyon dolarlık bütçe, kentte tartışmaları da beraberinde getirdi. Lüks otellerin ve ulaşım araçlarının tamamen rezerve edilmesi, etkinliğin boyutu ve kente olan etkileri, yerel halkı ve aktivistleri rahatsız etti.

Venedik’in tarihi dokusunun zarar gördüğünü savunan çevreci gruplar, 24-26 Haziran tarihleri arasındaki etkinliklere karşı protesto gösterileri düzenledi. San Marco Meydanı’nda başlayan gösterilere çevre örgütü Greenpeace de destek verdi. Protestocular, kamu alanlarının özel etkinlikler için kapatılmasını eleştirerek Bezos’u hedef aldı. Eylemciler, “Venedik kiralanamaz” ve “Şehir satılık değil” sloganlarıyla lüks tüketime karşı ses yükseltti.

Tartışmalar sürerken Venedik Belediye Başkanı Luigi Brugnaro’dan destek mesajı geldi. Brugnaro, söz konusu organizasyonun kent dokusuna zarar vermediğini ve yerel ekonomiye önemli katkılar sağladığını belirterek, Jeff Bezos’a sahip çıktı.

DÜĞÜNÜN ADRESİ DEĞİŞTİ

Jeff Bezos ve Lauren Sanchez, Çarşamba günü Venedik’e gelerek günlerdir konuşulan düğün etkinliklerini başlattı. Ancak şehirde artan kamuoyu tepkisi, çiftin planlarında değişikliğe gitmesine neden oldu.

Düğün hazırlıkları büyük bir gizlilikle sürdürülürken, protestoların ardından organizasyonun Venedik’in merkezinden daha izole bir bölgeye taşındığı bildirildi. Reuters’ın geçtiği habere göre, aşırı turizmden rahatsız olan ve Bezos’un eski ABD Başkanı Donald Trump ile ilişkilerinden hoşnut olmayan bazı gruplar, tepkilerini meydanlarda dile getirince çift, düğün partisini şehir merkezinden uzaklaştırmak zorunda kaldı.

CNN'in haberine göre, çift olası protestolar ve kötü hava koşullarına karşı önceden farklı mekanları da rezerve etmişti. Bu doğrultuda, düğünün Venedik’in Arsenale bölgesinde yapılacağı belirtildi.

Kentte artan protestolar ve çevresel kaygılar, “yılın düğünü” olarak anılan etkinliğin rotasını sessizce değiştirmiş oldu.