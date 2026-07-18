Brezilya’ya özgü yerli meyve türlerinden biri olan uvaia; bilimsel adıyla Eugenia pyriformis, kendine has aroması ve yüksek besin değerine rağmen aşırı hassas yapısı nedeniyle modern tedarik zincirlerinde yer bulmakta zorlanıyor.

GÜÇLÜ BİR KOKU PROFİLİNE SAHİP

Mersingiller (Myrtaceae) familyasına ait olan ve World Flora Online tarafından Eugenia cinsi altında sınıflandırılan uvaia; ubaia, uvalha, uvaieira veya uaieira isimleriyle de biliniyor. Uygun koşullarda küçük bir ağaç veya çalı formunda yetişen bitki; sarı-turuncu renkte, ince kabuklu ve içinde 1 ila 3 büyük tohum barındıran yuvarlak meyveler veriyor. Tupi dilinde "ekşi/asidik meyve" anlamına gelen uvaia, kayısı, mango ve çarkıfelek meyvesini andıran güçlü bir koku profiline sahip.

LOJİSTİK ENGELLER MARKETLERE GİRİŞİNİ ZORLAŞTIRIYOR

Yapılan incelemelere göre uvaia, yüksek perishabilite (çabuk bozulma) oranı nedeniyle büyük ölçekli ticarete uyum sağlayamıyor. Hasat edilmesinin ardından hızla ezilen, oksitlenen ve doku kaybına uğrayan meyve, uzun mesafeli taşımacılığa karşı direnç gösteremiyor. Bu lojistik kısıtlamalar, ürünün raf ömrünü doğrudan kısalttığı için uvaia büyük süpermarket zincirleri yerine ağırlıklı olarak yerel pazarlarda, ev bahçelerinde ve bölgesel üreticilerde tüketiciyle buluşabiliyor.

ZENGİN BESİN İÇERİĞİNE SAHİP

Bitki üzerine yapılan akademik ve kurumsal araştırmalar meyvenin zengin içeriğini ortaya koyuyor. Jundiai Botanik Bahçesi (2013), Brazilian Journal of Fruticulture (2018) ve Brezilya Tarımsal Araştırma Şirketi (Embrapa - 2024) tarafından yayımlanan veriler, uvaianın yüksek oranda C vitamini içerdiğini doğruluyor. Bu bileşenlerin oranı; yetiştirilme bölgesi, varyete ve olgunluk derecesine göre değişkenlik gösteriyor.

Doğal asitliği ve aroması nedeniyle uvaia; doğal meyve suları, ev yapımı reçeller, dondurma ve şurupların yapımında ham madde olarak kullanılıyor.

EKOSİSTEMDEKİ ROLÜ

Uvaieira ağacı, meyvelerinin çeşitli kuş türleri tarafından tüketilmesi sebebiyle biyolojik çeşitliliğin korunmasında rol oynuyor. Bu özelliği dolayısıyla bitki; peyzaj projelerinde, ev bahçelerinde ve tahrip edilmiş doğal alanların restorasyon çalışmalarında tercih ediliyor. Araştırmacılar, ticari pazarlara uyum sağlayamayan bu yerli türün tüketiminin ve üretiminin desteklenmesinin, Brezilya biyoçeşitliliğinin ve yerel gen kaynaklarının korunması açısından önem teşkil ettiğini belirtti.