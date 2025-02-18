Etin güvenliği, tazeliği ve lezzetini için uygun koşullarda saklanması, önemli bir detay. Bu koşullar gıda zehirlenmesini de azaltabilir. 32 yıldır kasap olan ve TikTok'ta @el_as_carnicero adıyla tanınan kasap Alberto Salto, yeni satın alınan etin tazeliğini korumak bilmediğimiz ipuçlarını anlattı. Etin hava almayan bir kapta ya da tabakta saklanması gerektiği yönündeki yaygın inanışın aksine, uzmanlar etin kasabın getirdiği streç filmde saklanmasını öneriyor.

32 YILLIK KASAPTAN ET SAKLAMA DEĞERLERİ

Alberto Salto'ya göre, eve gelir gelmez eti hava almayan bir kaba aktarmak ya da tabağa koymak, tazeliğini önemli ölçüde azaltabiliyor. Bu kaplar etin saklanması için uygun olmayabilir ve nem oluşumuna yol açarak etin bozulmasını hızlandırabilir.

Kasap, etin kasaba getirildiği streç filmin, etin korunması ve tazeliğinin korunması için tasarlandığını anlatıyor. Bu tür kağıtlar nemin düzenlenmesine yardımcı olur ve etin kurumasını veya buzdolabındaki diğer yiyeceklerin kokularıyla kirlenmesini önler.

Uzmanlar, etin tazeliğini korumanın en iyi yolunun, kullanım anına kadar ambalajını çıkarmamak olduğunu söylüyor. Etin orijinal ambalajında ​​saklanması, havayla temasının önlenmesini ve kontaminasyon riskinin en aza indirilmesini sağlar.

KASAPLARIN KULLANDIĞI STREÇ FİLM TAKTİĞİ

Kasapların kullandığı streç film genellikle etin hava almasını sağlayan, nem birikmesini ve bakteri oluşumunu engelleyen nefes alabilen bir malzemedir. Etin orijinal ambalajında ​​saklanması, etin korunmasını ve tazeliğinin uzun süre korunmasını sağlayan bir mikro iklim yaratıyor.

Eti muhafaza etmenin temel adımları

Hemen buzdolabına koyun: Eti satın aldıktan sonra mümkün olan en kısa sürede buzdolabına koyun.

Sıcaklığı kontrol edin: Buzdolabının sıcaklığının 0°C ile 5°C arasında olduğundan emin olun.

Orijinalini saklayın: Eti, kasabın size verdiği streç filmde saklayın.

Ambalajı açmayın: Eti, kullanacağınız ana kadar orijinal ambalajında ​​saklayın.