Market ya da kasaptan et alırken yapılan küçük bir hata, hazırlayacağınız yemeğin tüm lezzetini gölgeleyebilir. Kasaplar, etin hangi bölümünün hangi yemek için uygun olduğunu açıklayarak önemli tavsiyelerde bulundu.

Lezzetli bir yemek hazırlamanın püf noktası yalnızca doğru tarifi uygulamak değil, aynı zamanda doğru et parçasını seçmekten geçiyor.

Tecrübeli kasaplara göre, etin hangi bölümünün hangi yemekte kullanılacağını bilmek; çorba, güveç, türlü, fırın yemeği veya bifteğin lezzetini doğrudan etkiliyor.

Birçok kişi alışveriş sırasında etin yalnızca görünümüne ya da fiyatına dikkat etse de uzmanlar her et kesiminin farklı pişirme yöntemleri için uygun olduğunu vurguluyor.

Yanlış et seçimi, uzun süre pişirilse bile sert ve lezzetsiz sonuçlara yol açabilirken, doğru parça ise daha yumuşak, sulu ve aroması güçlü yemekler hazırlanmasını sağlıyor.

Her şey bağ dokusunda

Kasaplar, özellikle çorba ve uzun süre pişen yemeklerde bağ dokusu açısından zengin etlerin tercih edilmesini, biftek ve ızgara tariflerinde ise daha yumuşak kaslardan elde edilen etlerin kullanılmasını öneriyor. Böylece hem etin doğal lezzeti korunuyor hem de pişirme sırasında istenilen kıvam elde ediliyor.

Uzmanlara göre birkaç basit seçim kuralına dikkat etmek, evde hazırlanan yemeklerin lezzetini restoran kalitesine taşıyabiliyor. Doğru et parçasını seçmek ise bunun en önemli adımı olarak öne çıkıyor.