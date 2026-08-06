Kasap vitrinlerinde en pahalı etler kısa sürede tükenirken, bazı parçalar ise günlerce alıcı bekliyor. Oysa uzmanlara göre birçok kişinin uzak durduğu bu etler, doğru pişirme tekniği uygulandığında sofraların en lezzetli seçenekleri arasında yer alabiliyor.

Zagreb'de uzun yıllardır kasaplık yapan bir usta, tüketicilerin çoğu zaman etin kalitesini değil, pişirme yöntemini yanlış değerlendirdiğini söylüyor. Ona göre bazı etler yalnızca nasıl hazırlanacağını bilmeyenler tarafından "sert", "kuru" ya da "fazla yağlı" olarak görülüyor.

Kasapların en çok göz ardı edildiğini söylediği tek et

Deneyimli kasaba göre müşterilerin en sık tercih etmediği tek et parçası Dana döş. Kasap, bu parçanın da doğru tekniklerle pişirildiğinde oldukça lezzetli sonuç verdiğini belirtiyor.

Hayvanın alt bölümünden elde edilen bu parça, üzerindeki yağ tabakası nedeniyle çoğu zaman göz ardı ediliyor.

Oysa bu yağ, uzun süre pişirildiğinde ete yoğun aroma ve yumuşaklık kazandırıyor. Kasap, dana döşün yalnızca tencere yemeklerinde değil, hamburger köftesi ve farklı kıyma tariflerinde de başarılı sonuç verdiğini ifade ediyor. Ayrıca et suyu hazırlamak için de en uygun parçalar arasında gösteriliyor.

Kasaplara göre iyi bir yemek hazırlamanın sırrı her zaman en pahalı eti satın almak değil. Doğru pişirme süresi, uygun sıcaklık ve eti dinlendirmek gibi basit yöntemler, daha az tercih edilen et parçalarını bile restoran kalitesinde bir yemeğe dönüştürebiliyor.