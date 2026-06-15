Birçok ülkede özellikle kasap, kafe ve market girişlerinde asılı duran su dolu şeffaf poşetlerin sinekleri uzaklaştırmadaki etkisi bilim dünyasında tartışma konusu olmaya devam ediyor. Halk arasında yaygın bir yöntem olan bu uygulama hakkında bilim insanları henüz ortak bir karara varamadı.

OPTİK İLLÜZYON TEORİSİ

Geleneksel yöntemde, şeffaf bir poşetin içerisine su dolduruluyor ve bazen etkiyi artırmak amacıyla içine bozuk para ya da alüminyum folyo parçaları ekleniyor. Yöntemi uygulayanlar, suyun ışığı kırarak sineklerin yön duygusunu bozan optik bir illüzyon yarattığını savunuyor.

Uzmanlar, sineklerin binlerce mikroskobik ışığa duyarlı elementten oluşan bileşik göz yapıları nedeniyle dünyayı insanlardan farklı gördüklerini belirtti.

Bu yöntem su dolu torbada oluşan parıltı ve çarpık görüntüler sinekleri dezenformasyona uğratarak alandan uzaklaştırıyor. Böcekler poşeti büyük bir su kütlesi olarak algılıyor. Sinekler torba yüzeyindeki kendi büyütülmüş ve bozulmuş yansımalarından kaçınıyor.

BİLİMSEL DENEYLER ETKİYİ KANITLAMADI

Yöntemin popülaritesine rağmen, etkinliğini destekleyen bilimsel kanıtlar yetersiz kalıyor. Popüler bilim programı "MythBusters" (Efsane Avcıları) bünyesinde yapılan kontrollü deneylerde, su dolu torbaların kapalı alanlardaki sinek popülasyonunu azalttığına dair bir bulguya rastlanmadı.

Benzer şekilde Amerikalı entomologların yürüttüğü çalışmalarda da torbaların çevresindeki sinek sayısında bir azalma tespit edilmedi. Hatta yapılan bazı gözlemlerde, poşetlerin bulunduğu alanlarda sinek yoğunluğunun arttığı kayıtlara geçti.