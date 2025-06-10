İBB operasyonunda ikinci kez gözaltına alındıktan sonra tutuklanan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Özel Kalem Müdürü Kadriye Kasapoğlu’nun ailesi “Adalet” istedi.

CHP Genel Başkan yardımcısı Aylin Nazlıaka, Kasapoğlu’nun Düzce’de buunan ailesini ziyaret etti. Anne Mukaddes Sağlam, baba Hüsnü Sağlam, kız kardeş Pınar Yavuz ve gelinleri Zeynep Sağlam, “Kadriye için tek isteğimiz var o da adalet, kızımız suçsuz” dediler.

Kadriye Kasapoğlu

DUA EDİYORUZ

Aylin Nazlıaka, Düzce Gümüşova’da yaşayan aileye geçmiş olsun dileklerini iletti ve bayramlarını kutladı. Kasapoğlu’nun annesi Mukaddes Sağlam ve babası Hüsnü Sağlam kızlarına en kısa sürede kavuşmak için dua ettiklerini belirttiler.

Ziyarete, CHP Düzce İl Başkan yardımcısı Mustafa İzgin, Gümüşova İlçe Başkanı Hasan Altunbaş İlçe Sekreteri Serdar Baba da katıldı. Nazlıaka, “Kadriye bizim canımız ciğerimiz, suçsuz olduğuna inanıyoruz” dedi, SÖZCÜ’ye yaptığı açıklamada şunları söyledi:

ADİL BİR TÜRKİYE

“Aileye dayanışma duygularımızı ilettik. Mukaddes teyzeme ve Hüsnü amcama söz verdik. Adil bir Türkiye’yi biz kuracağız, İçimize sığmayan isyanı umuda dönüştüreceğiz. Sandıktan ve halkın vicdanından kaçamayacaklar, adalet gelecek, Kadriyeler özgür kalacak.”

ANNESİ TEK BİR ŞEY İSTEDİ

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka “Kadriye’nin annesine ‘Bizden ne istersiniz?’ diye sordum, tek bir cevap verdi, o da ‘Adalet’ oldu. Adaletin tecelli edeceğine inanıyoruz” dedi. Kadriye Kasapoğlu İBB’ye düzenlenen 3. dalga operasyonda gözaltına alınıp serbest bırakılmış, ardından 5. dalgada tutuklanmıştı. Kasapoğlu’nun hücresi beş kez değiştirilmişti.