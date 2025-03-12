Şehitkamil ilçesinde, belediye ekiplerinin yaptığı kontrollerde, hijyen standartlarına uymayan ve halk sağlığını tehlikeye atan işletmeler tespit edilerek cezalandırıldı.
Denetimler esnasında, bir kasap ile Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz arasında geçen diyalog dikkat çekti.
'SURİYELİLERE TOPTAN SATIYORUZ'
Denetimde, donmuş ürünlerin uygun olmayan bir şekilde çözdürüldüğünü fark eden Başkan Yılmaz, işletme sahibine “Donmuş ürünü böyle çözdüremeyeceğini bilmiyor muydun?” sorusunu yöneltti.
Kasabın verdiği “Biz onu Suriyelilere toptan satıyoruz” yanıtı ise şaşkınlık yarattı.