Healthline'ın besin değerleri ve sağlık açısından öne çıkan özellikleri dikkate alarak hazırladığı değerlendirmede en sağlıklı 9 peynir sıralandı. Günlük sofralarda sıkça tercih edilen bazı peynirlerin yer bulamadığı listede, zirveye çıkan peynir ise dikkat çekti. İşte en sağlıklı 9 peynir sıralaması...

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