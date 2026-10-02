1. MOZZARELLA

Listenin ilk sırasında mozzarella bulunuyor. Diğer birçok peynir çeşidine kıyasla sodyum ve kalori miktarının daha düşük olabilmesi mozzarella'yı öne çıkarıyor. Aynı zamanda protein ve kalsiyum sağlayan mozzarella, bazı çeşitlerinde bağırsak sağlığı açısından faydalı olabilecek probiyotik bakteriler de barındırabiliyor.