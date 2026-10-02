Healthline'ın besin değerleri ve sağlık açısından öne çıkan özellikleri dikkate alarak hazırladığı değerlendirmede en sağlıklı 9 peynir sıralandı. Günlük sofralarda sıkça tercih edilen bazı peynirlerin yer bulamadığı listede, zirveye çıkan peynir ise dikkat çekti. İşte en sağlıklı 9 peynir sıralaması...
9. KEÇİ PEYNİRİ
Keçi sütünden yapılan bu peynir, kendine özgü aroması ve yumuşak yapısıyla biliniyor. Protein sağlayan keçi peyniri, inek sütünden yapılan peynirlerden farklı yağ ve protein yapısına sahip olmasıyla da dikkat çekiyor.
8. CHEDDAR
Dünyanın en yaygın tüketilen peynirlerinden cheddar, protein ve kalsiyum açısından zengin seçeneklerden biri. Bununla birlikte yağ ve sodyum miktarı nedeniyle porsiyon kontrolü önem taşıyor.
7. İSVİÇRE PEYNİRİ
Kendine özgü delikli görünümüyle bilinen İsviçre peyniri, yüksek protein ve kalsiyum içeriğiyle öne çıkıyor. Bazı peynir çeşitlerine kıyasla daha düşük sodyum içeren seçeneklerinin bulunması da avantaj sağlıyor.
6. PARMESAN
Uzun süre olgunlaştırılan parmesan, küçük miktarlarda bile yoğun lezzet sağlıyor. Protein ve kalsiyum açısından zengin olan peynir, yemeklere az miktarda eklenerek de tüketilebiliyor.
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5. RICOTTA
Yumuşak dokusuyla bilinen ricotta, özellikle içerdiği peynir altı suyu proteinleriyle dikkat çekiyor. Kahvaltıdan makarnaya kadar farklı yemeklerde kullanılabilmesi de onu pratik seçeneklerden biri haline getiriyor.
4. COTTAGE PEYNİRİ
Taneli yapısıyla bilinen cottage peyniri, yüksek protein içeriğine karşılık görece düşük kalorili seçeneklerden biri olması nedeniyle özellikle öne çıkıyor. Tokluk sağlamaya yardımcı olabilecek protein açısından zengin bir alternatif olarak değerlendiriliyor.
3. FETA
Koyun veya koyun-keçi sütü karışımından üretilebilen feta, güçlü aroması nedeniyle küçük porsiyonlarla tüketilebiliyor. Diğer bazı peynirlerden daha düşük kalorili olabilmesine karşın sodyum oranının yüksek olabileceği unutulmamalı.
2. ROKFOR
Mavi damarlı peynirlerden rokfor, özellikle kalsiyum içeriğiyle dikkat çekiyor. Keskin aroması sayesinde küçük miktarlarda tüketilebilmesi avantaj sağlarken, sodyum miktarı nedeniyle porsiyonun kontrollü tutulması öneriliyor.
1. MOZZARELLA
Listenin ilk sırasında mozzarella bulunuyor. Diğer birçok peynir çeşidine kıyasla sodyum ve kalori miktarının daha düşük olabilmesi mozzarella'yı öne çıkarıyor. Aynı zamanda protein ve kalsiyum sağlayan mozzarella, bazı çeşitlerinde bağırsak sağlığı açısından faydalı olabilecek probiyotik bakteriler de barındırabiliyor.
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