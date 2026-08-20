Taze süzme peynir, sütün pıhtılaştırılmasıyla elde edilen küçük ve yumuşak peynir tanelerinden oluşuyor. Lora benzeyen yapısıyla dikkat çeken bu peynirin en önemli özelliklerinden biri, yüksek miktarda protein sağlarken yağ ve kalorisinin birçok peynir çeşidine göre daha düşük olması.

PROTEİNİ YÜKSEK YAĞI DÜŞÜK

Az yağlı taze süzme peynirin 100 gramında yaklaşık 11 gram protein ve 2-3 gram yağ bulunuyor. Aynı miktar yaklaşık 80-90 kalori sağlıyor. Ayrıca kalsiyum, fosfor ve potasyum gibi vücudun ihtiyaç duyduğu mineralleri de içeriyor.

Yüksek protein içeriği uzun süre tok kalmaya yardımcı olurken kasların korunmasını ve onarımını destekliyor. İçerdiği kalsiyum ve fosfor ise kemik ve dişlerin normal yapısının korunmasına katkıda bulunuyor.

Taze süzme peynirin bir diğer avantajı ise doymuş yağ miktarının düşük olması. British Heart Foundation'ın peynir çeşitlerini karşılaştırdığı verilerde de az yağlı taze süzme peynir, düşük toplam yağ ve doymuş yağ miktarıyla öne çıkan seçenekler arasında bulunuyor.

ALIRKEN TUZ ORANINA DİKKAT

Taze süzme peynirin besin değerleri üründen ürüne değişebiliyor. Özellikle bazı çeşitlerinde tuz miktarı yüksek olabildiğinden satın alırken etiketteki tuz veya sodyum değerine bakmak önem taşıyor.

Düşük yağlı ve az tuzlu çeşitleri tercih edildiğinde taze süzme peynir; yüksek protein, düşük kalori ve düşük doymuş yağ içeriğini bir arada sunmasıyla günlük beslenmede tercih edilebilecek sağlıklı peynir seçenekleri arasında yer alıyor.