Isparta'da kasetçilik yapan Soner Çelik'in (32) 13 yıl önce öldürülmesine ilişkin davada savcı mütalaasını verdi. Tutuksuz yargılanan A.Ç. ve C.S. için ağırlaştırılmış müebbet, E.D. için ise müebbet hapis cezası istendi.

Isparta 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen dördüncü duruşmaya, Çelik'in annesi Keziban, babası Sadettin ve ağabeyi Kemal Çelik ile sanıklar A.Ç. ve C.S. katıldı. Sanık E.D. duruşmaya gelmedi.

BORÇ SENEDİ İÇİN AZMETTİRME İDDİASI

Savcı, mütalaasında A.Ç.'nin, iş ortağı Soner Çelik'in elinde bulunan borç senedini geri almak amacıyla E.D. aracılığıyla, o dönemde asker olan C.S. ile anlaştığını ve öldürmeye azmettirdiğini ileri sürdü. A.Ç. için bu gerekçeyle, C.S. için ise tasarlayarak öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti.

E.D.'nin cinayete yardım ve yataklık yaptığını, C.S. ile cinayet için görüştüğünü öne süren savcı, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasından, fiilin işlenmesi sırasında olaya müdahil olmadığı gerekçesiyle indirim yapılarak müebbet hapse hükmedilmesini istedi.

SORUŞTURMA 11 YIL SONRA DERİNLEŞTİRİLDİ

Soner Çelik, 1 Nisan 2013'te Yenice Mahallesi'nde aracında alkol aldığı sırada göğsüne sıkılan tek kurşunla öldürüldü. İlk incelemelerde bir boş kovan ve bir marketin güvenlik kamerasına yansıyan kapüşonlu şüpheli görüntüsü dışında delil bulunamadı.

Cinayetten 11 yıl sonra polis, Çelik ile akrabası ve iş ortağı A.Ç. arasındaki alacak meselesinin cinayetin nedeni olabileceği ihtimali üzerine soruşturmayı derinleştirdi. A.Ç.'nin olayın yaşandığı dönemde E.D. ile telefon görüşmeleri yaptığı, E.D.'nin de birlikte yaşadığı kadının oğlu C.S. ile sık sık görüştüğü belirlendi.

C.S.'nin silah arkadaşlarının ifadelerine başvuran polis, olay tarihinde birliğinden ayrılan C.S.'nin yüklü miktarda parayla geri döndüğünü tespit etti. Market ve bankamatik kameralarına yansıyan kişinin de C.S. ile benzerlik gösterdiği belirlendi.

Bu tespitlerin ardından cinayet şüphesiyle tutuklanan A.Ç., E.D. ve C.S., yaklaşık 15 ay sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

SANIKLAR MÜTALAAYA KATILMADI

Mahkeme başkanının mütalaaya ilişkin görüşlerini sorduğu A.Ç. ve C.S., savcının mütalaasına katılmadıklarını belirtti. Keziban ve Sadettin Çelik ise sanıklardan şikayetçi olduklarını belirterek cezalandırılmalarını istedi.

Mahkeme heyeti, sanıklar ve avukatlarının mütalaaya karşı savunmalarını hazırlamaları ve heyet değişikliği nedeniyle karar öncesinde dosyanın incelenmesi için duruşmayı erteledi.