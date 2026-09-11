Eski Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) görevlisi ve bordo bereli subay Kaşif Kozinoğlu'nun 2011 yılında cezaevinde hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturma, aradan geçen 15 yılın ardından yeniden başlatıldı.

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi üzerine bugün Kozinoğlu'nun mezarı açılarak feth-i kabir işlemi gerçekleştirilecek. Soruşturma kapsamında, Kozinoğlu'nun kesin ölüm nedeninin belirlenmesi ve ölümünde üçüncü kişilerin müdahalesi bulunup bulunmadığının ortaya çıkarılması amaçlanıyor.

KAŞİF KOZİNOĞLU KİMDİR?

Kaşif Kozinoğlu, eski bir bordo bereli subay ve MİT mensubuydu. Görevi kapsamında Bosna-Hersek ve Afganistan'da uzun süre çalıştı. Özellikle Afganistan'daki görevleriyle tanınan Kozinoğlu, Türkiye'ye döndükten sonra 2011 yılında Ergenekon soruşturması kapsamında tutuklandı.

Kozinoğlu'nun tutuklanması, MİT mensubu olması ve geçmişteki yurt dışı görevleri nedeniyle kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

MİT MENSUBU KAŞİF KOZİNOĞLU NEDEN HAPSE GİRDİ?

Kozinoğlu, Afganistan'dan Türkiye'ye döndükten sonra 2011 yılında Ergenekon soruşturması kapsamında tutuklandı. Hakkındaki soruşturma ve tutukluluk süreci devam ederken Silivri'deki cezaevine gönderildi.

Kozinoğlu'nun cezaevinde bulunduğu dönemde Ergenekon soruşturması kapsamında yargılanması sürüyordu. Ölümünden yalnızca 13 gün sonra mahkemeye çıkması bekleniyordu.

KOZİNOĞLU NASIL ÖLDÜ?

Kaşif Kozinoğlu, 12 Kasım 2011'de Silivri'deki cezaevinde spor yaptıktan sonra rahatsızlandı. Dönemin açıklamalarına göre kalp krizi geçiren Kozinoğlu, cezaevinde hayatını kaybetti.

Ailesi, sağlıklı ve düzenli spor yapan bir kişi olduğunu belirterek ölümün doğal olmadığı yönündeki şüphelerini dile getirdi ve olayın ayrıntılı şekilde araştırılmasını istedi.

Kozinoğlu'nun ölümüyle ilgili başlatılan soruşturma yaklaşık bir yıl sonra kapatıldı. Aradan geçen yılların ardından ortaya atılan yeni iddialar ve geçmişteki soruşturma dosyasına ilişkin gelişmeler nedeniyle dosya yeniden gündeme geldi.

MEZARI 15 YIL SONRA AÇILIYOR

Yeniden başlatılan soruşturma kapsamında Kozinoğlu'nun mezarı bugün açılacak. Feth-i kabir işlemi, 3 adli tıp uzmanı, bir kimyager ve bir otopsi teknikerinden oluşan heyet tarafından gerçekleştirilecek.

Mezardan kemik, toprak ve diğer gerekli örnekler alınacak. Bu örnekler; ceza infaz kurumuna ait kamera görüntüleri, 112 kayıtları ve hastane belgeleriyle birlikte değerlendirilecek.

İncelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu Birinci İhtisas Kurulu tarafından Kozinoğlu'nun kesin ölüm sebebine ve ölümünde üçüncü kişi müdahalesi bulunup bulunmadığına ilişkin mütalaa hazırlanacak.

Soruşturma kapsamında Kozinoğlu'na cezaevinde farklı bir ilaç verilip verilmediği de araştırılacak.

SORUŞTURMADA 2 OPERASYON DÜZENLENDİ

Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin ilk operasyon 7 Eylül Pazartesi günü gerçekleştirildi. Cezaevinde görev yapan 11 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 10'u yakalanırken, bir kişinin yurt dışında olduğu belirlendi.

Gözaltına alınan 10 şüpheliden, olay tarihinde jandarma eri olarak görev yapan bir kişi tutuklandı. 7 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

Soruşturmanın ikinci dalgası ise dün gerçekleştirildi. Operasyonda aralarında bir kameraman, bir muhabir ve sağlık çalışanlarının da bulunduğu 9 şüpheli gözaltına alındı.

BAKAN GÜRLEK: CİNAYET İHTİMALİ DE MASADA

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmanın kapsamına dair açıklamalarda bulundu.

Gürlek, Kozinoğlu'nun devlet tarafından yetiştirilen önemli bir görevli olduğunu belirterek, Ergenekon soruşturması kapsamında tutuklu bulunduğu dönemde sağlıklı ve spor yapan bir kişi olmasına rağmen şüpheli şekilde hayatını kaybettiğini söyledi.

Kozinoğlu'nun bir örgütün hedefi haline getirilmiş olabileceği yönündeki değerlendirmelerin de dosyada incelendiğini belirten Gürlek, ölüm nedenine ilişkin farklı ihtimallerin araştırıldığını ifade etti.

Gürlek, "Zehirlenme mi, kalp krizi mi, bir ilaç etkisi mi yoksa doğal ölüm mü? Bunların hepsi bilimsel ve adli verilerle inceleniyor." dedi.

GARİDİYANIN RADYONUN SESİNİ AÇTIĞI İDDİASI

Soruşturmanın yeniden gündeme gelmesinde, Kozinoğlu'nun ölümünün ardından ortaya atılan bazı iddialar da etkili oldu.

İddiaya göre Kozinoğlu rahatsızlandığı sırada yardım istedi. O dönemde cezaevinde görev yapan gardiyan Ferhat Veysi Gül'ün ise bu seslerin duyulmasını engellemek amacıyla radyonun sesini açtığı öne sürüldü.

Gül hakkında daha sonra FETÖ üyeliği iddiası gündeme geldi ve 15 Temmuz darbe girişiminin ardından yurt dışına kaçtığı ileri sürüldü.

Kozinoğlu'nun FETÖ yapılanmasına ilişkin önemli bilgilere sahip olduğu ve bu nedenle hedef alınmış olabileceği yönündeki iddialar da yeniden açılan soruşturma kapsamında değerlendiriliyor.

Kozinoğlu'nun ölümünün kesin nedeni ve varsa üçüncü kişi müdahalesi, mezardan alınacak örnekler ile diğer adli ve bilimsel incelemelerin sonucunda netlik kazanacak.