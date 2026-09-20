Bir tiyatro oyuncusunu yalanlamayı hiç istemezdim.

Kurtlar Vadisi Pusu adlı dizide Kazım Kaşifoğlu rolünü canlandıran Sedat Savtak, beni buna mecbur etti.

15 YIL SONRA AÇILDI

Ergenekon kapsamında tutuklanan MİT’çi Kaşif Kozinoğlu’nun, duruşmasına bir hafta kala hayatını kaybetmesine ilişkin dosya 15 yıl sonra açıldı.

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, şu kuşkunun izini sürüyor:

Kozinoğlu, kalp krizinden mi öldü...

Yoksa Fethullahçılar tarafından öldürüldü mü?

Dönemin Başsavcısı Ali İşgören ve cezaevi savcısı Necip Doğan tutuklandı.

Kozinoğlu’nun koğuş arkadaşları Hasan Atilla Uğur ve Hasan Ataman Yıldırım’a ev hapsi tedbiri kondu.

KURTLAR VADİSİ PUSU

O yılların popüler dizisi Kurtlar Vadisi-Pusu da mercek altına alındı.

Çünkü Kozinoğlu’nun hayat hikayesi ile dizi arasında paralellikler var.

Dizide Kazım Kaşifoğlu adlı karakter yer alıyor.

123. bölümde diziye katılan ve hain diye yansıtılan karakterin Kozinoğlu’ndan esinlendiği belirtiliyor.

Dizinin 10 Kasım 2011’de yayınlanan 136. bölümünde, hücrede tutulan karakter ölümle tehdit ediliyor. Kozinoğlu ise iki gün sonra koğuşunda kalp krizi geçirerek can veriyor. Dizinin 8 Aralık 2011’de yayınlanan 139. bölümünde karakter koluna şırıngayla hava enjekte edilerek öldürülüyor.

BANA BAŞKA, CNN TÜRK’E BAŞKA

Geçen çarşamba günüydü.

Kazım Kaşifoğlu’nu canlandıran Sedat Savtak ile rolü hakkında konuştuk. Karakterin esin kaynağının Kozinoğlu olduğunu, o ölünce rolünün bittiğini belirtti.

Savtak’ın anlattıklarını SÖZCÜ TV’de aktardım.

Açıklamalarım gündem olunca Savtak, CNN Türk’te yayına katıldı.

Fakat bana söylediklerinin tam tersini anlattı.

“Kozinoğlu’nu oynadığımı bilmiyordum” diye konuştu.

Bu sözleri duyunca devlet tiyatrosunda 20 yıl görev yapmış bir oyuncu adına utandım.

Bana başka, CNN Türk’te başka konuşuyordu.

Neredeyse Kozinoğlu’nun adını duymadığını söyleyecekti.

STV’NİN DİZİLERİNDE OYNADI

Halbuki tam da bu dizilerin oyuncusuydu.

Kurtlar Vadisi Pusu’dan önce Samanyolu TV’de yayınlanan Büyük Buluşma, Kollama ve Sungurlar dizilerinde oynamış.

Kollama dizisi Ergenekon ve Balyoz’da operasyonları önceden haber veren bir yapımdı.

Nasıl Kaşif Kozinoğlu, Kurtlar Vadisi Pusu’da Kazım Kaşifoğlu karakterine dönüşüyorsa aynı davada yargılandığı Yalçın Küçük de Kollama’da Kaya Minik oluyordu.

Savtak, yaptığımız sohbette, yayınlayacağımı bilerek dizi ve rolü hakkında bildiklerini anlattı, ben de kaydettim.

Dedim ya...

Bir tiyatro oyuncusunu yalanlamayı hiç istemezdim.