Ergenekon soruşturması kapsamında tutuklandıktan sonra 2011 yılında Silivri Cezaevi’nde hayatını kaybeden eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu’nun ölümüne ilişkin soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talebi üzerine Kozinoğlu’nun Ümraniye Mezarlığı’ndaki kabri açıldı.

ÜÇ SAAT SÜRDÜ

Yaklaşık üç saat süren fethi kabir işlemi sırasında mezardan çeşitli incelemelerde kullanılmak üzere kemik ve toprak örnekleri alındı.

BEDEN BÜTÜNLÜĞÜ KORUNMUŞ

Sabah'ta yer alan habere göre, çalışmalar sırasında Kozinoğlu’nun beden bütünlüğünün büyük ölçüde korunduğu ve yumuşak dokuların da bulunduğu belirtildi. Bunun üzerine yalnızca kemik örneğiyle yetinilmeyerek cesetten yumuşak doku örnekleri de alındı.

ADLİ TIP KURUMUNA GÖNDERİLDİ

Alınan kemik, toprak ve yumuşak doku örnekleri incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Örneklerin, Kozinoğlu’nun 2011 yılında cezaevinde gerçekleşen şüpheli ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında değerlendirileceği öğrenildi.