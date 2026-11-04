MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu'nun 2011'de ölümüne ilişkin yürütülen incelemede Adli Tıp Kurumu 1. İhtisas Kurulu raporu tamamlandı. Hazırlanan rapor, Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'na iletildi.
DHA'nın aktardığına göre raporda, Kozinoğlu'nun travmatik tesir sonucu hayatını kaybettiğine ilişkin tıbbi delil bulunmadığı ifade edildi.
Raporda ayrıca zehirlenme sonucu öldüğüne dair herhangi bir tıbbi delile de rastlanmadığı kaydedildi.
RAPOR: ÖLÜMÜ KALP HASTALIĞI
ATK raporunda, Kaşif Kozinoğlu'nun ölümünün kalp hastalığı sonucu meydana geldiği bildirildi.