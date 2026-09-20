Silivri Cezaevi'nde 2011 yılında hayatını kaybeden eski Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) mensubu Kaşif Kozinoğlu’nun şüpheli ölümüne ilişkin Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada dikkat çeken bir operasyon gerçekleştirildi. 2 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON: 4 GÖZALTI İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde İstanbul ve Tekirdağ’da belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Operasyon kapsamda; eski gazeteci Osman Arslan, ambulans şoförü Süleyman Kaba, dönemin cezaevi müdürü Ömer Vatan ve dönemin vardiya amiri Kazım Bey gözaltına alındı. AMBULANS ŞOFÖRÜ SERBEST, 3 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLECEK Jandarmadaki ifade işlemleri tamamlanan şüphelilerden ambulans şoförü Süleyman Kaba, mevcut delil durumu değerlendirilerek serbest bırakıldı. Gözaltında bulunan diğer 3 şüpheli eski gazeteci Osman Arslan, dönemin cezaevi müdürü Ömer Vatan ve vardiya amiri Kazım Bey'in ise jandarmadaki işlemlerinin ardından yarın adliyeye sevk edileceği bildirildi. Soruşturma çok yönlü olarak sürdürülüyor.

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