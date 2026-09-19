Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin “kasten öldürme”, “suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve üye olma” ve “2937 sayılı yasaya muhalefet” suçlarından dolayı yürütülmekte olan soruşturma kapsamında 4 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu. Dönemin Ambulans Şoförü Süleyman Kaba, Dönemin Cezaevi Müdürü Ömer Vatan ve Dönemin Vardiya Amiri Kazım Beyke'yle birlikte Eski Gazeteci olduğu belirtilen Osman Arslan gözaltına alındı. Dosyada; Gazeteci Selahattin Günday ile birlikte 2 sağlık personeli, 1 Jandarma Er ve Dönemin 2 yargı mensubu tutuklu bulunuyor.

www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.