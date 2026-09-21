Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu’nun 2011 yılında cezaevinde hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturmayı yeniden yürütüyor. Dosya kapsamında daha önce de cezaevi çalışanları ve diğer bazı kişiler hakkında adli işlemler yapılmıştı.

Soruşturmanın yeni aşamasında İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde İstanbul ve Tekirdağ’da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda eski gazeteci Osman Arslan, ambulans şoförü Süleyman Kaba, dönemin cezaevi müdürü Ömer Vatan ve dönemin vardiya amiri Kazım Beyke gözaltına alındı.

Şüphelilerden ambulans şoförü Süleyman Kaba, mevcut delil durumu dikkate alınarak jandarmadaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Diğer üç şüpheli ise işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

OSMAN ARSLAN TUTUKLANDI

Savcılıkta ifadeleri alınan şüphelilerden Osman Arslan tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.

Mahkeme, Arslan’ın tutuklanmasına karar verirken, Ömer Vatan ve Kazım Beyke hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmasına hükmetti.

Tutuklama ve adli kontrol kararları, soruşturma kapsamında uygulanan adli tedbirler olup şüpheliler açısından kesinleşmiş bir mahkumiyet anlamına gelmiyor.

ENVER ALTAYLI'NIN DA İFADESİ ALINACAK

Soruşturma kapsamında FETÖ davasından hükümlü Enver Altaylı’nın da ifadesinin alınması planlanıyor. Altaylı’nın halen bulunduğu Ankara’dan İstanbul’a getirilerek soruşturma kapsamında dinlenmesinin öngörüldüğü bildirildi.

Dosyada “Kurtlar Vadisi” dizisindeki Kaşifoğlu karakterine ilişkin bağlantı da araştırılıyor. Daha önce dizinin senaristleri bilgi sahibi sıfatıyla ifade verirken, soruşturma kapsamında karakteri canlandıran oyuncu Sedat Savtak’ın da bilgi sahibi olarak ifadesine başvurulacağı öğrenildi.

Savcılık ayrıca dizinin ilgili bölümlerini ve karakterle Kaşif Kozinoğlu arasındaki benzerlik iddialarını da soruşturma kapsamında inceliyor.

Kaşif Kozinoğlu, 12 Kasım 2011’de Silivri Cezaevi’nde rahatsızlanarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. İlk soruşturmanın ardından ölüm nedeni kronik iskemik kalp hastalığı olarak belirlenmiş, 2012 yılında dosya takipsizlik kararıyla kapatılmıştı.

Soruşturmanın 2026 yılında yeniden açılmasıyla birlikte cezaevi personeli, sağlık görevlileri, koğuş arkadaşları ve olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen diğer kişiler mercek altına alındı. Kozinoğlu’nun mezarının açılması yönünde de karar verilmişti.