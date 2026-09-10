Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu’nun 12 Kasım 2011’de Silivri Cezaevi’nde hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturmada 15 yıl sonra soruşturma yeniden açıldı.

2012’de takipsizlikle kapatılan dosyanın yeniden açılmasının ardından peş peşe operasyonlar düzenlendi.

Sözcü TV ise soruşturmanın yeniden gündeme gelmesi üzerine, Kozinoğlu’nun ölümünden bir gün önce bulunduğu koğuşa giren dönemin kurum doktoru Ergin Aydın ile konuştu.

Dr. Ergin Aydın, 2011-2013 yılları arasında zorunlu hizmet kapsamında Silivri Cezaevi’nde görev yaptığını anlattı. Aydın’ın 11 Kasım 2011 Cuma günü B1 koğuşuna gitmesinin nedeni ise Kaşif Kozinoğlu değildi:

“Hasan Atilla Uğur hastaydı. Bana ayrıntılı bir dilekçe yazmıştı, basit bir dilekçe değildi. ‘Hemen gelmesi lazım’ dedim. ‘Gelemiyor, hasta olduğu için yataktan kalkamıyor’ dediler. Yönetmeliği açtım, hasta gelemezse doktor hastaya gidebilir diyordu. Ben de ‘Ben gidiyorum’ dedim, koğuşa gittim.”

“KOZİNOĞLU’NU İLK VE SON KEZ GÖRDÜM”

Aydın’ın Kozinoğlu’yla ilk karşılaşması da koğuşuna girdiği sırada gerçekleşti. Kozinoğlu’nun, koğuş arkadaşı Hasan Atilla Uğur’un sağlık durumunu sorduğunu anlatan Aydın, görev yaptığı dönem boyunca Kozinoğlu’nun kendisine muayene olmadığını söyledi.

Aydın, “Ben gidiyorum deyince arkamdan da revirdeki çalışanlar geldi beraber koğuşa girdik. Koğuşta şöyle bir ortak alan var bir de yukarıda ayrı odaları var ayrı odasına gidip muayene etmiştim konuşmuştuk. Hasan Atilla’yı muayene ettikten sonra sevk edimesine karar verdim Kozinoğlu’nu ilk ve son kez orada görmüştüm ben çalıştığım süre boyunca revire hiç gelmemişti” dedi.

“BENDEN ASPİRİN VE VİTAMİN İSTERDİ DÜZENLİ”

Röportajdaki en önemli ayrıntılardan biri Kozinoğlu’nun cezaevinde talep ettiği ilaçlara ilişkin… Aydın, Kozinoğlu’nun revire gelmediğini ancak her ay dilekçeyle aspirin ve bir vitamin istediğini söyledi:

“Sadece dilekçe ile aspirin isterdi bir tane bilinen bir markanın vitaminini isterdi aylık düzenli olarak. O gün de orada gördüm bana ‘Ne yapacaksınız, nasıl durumu’ diye sordu. Ben de ‘Hasan Atilla’yı sevk etmek istiyorum, detayları kendisiyle konuşurum’ dedim o da ‘Sağ ol doktor’ demişti çıkmıştım odadan”

Adalet Bakanlığı bilgi notunda Kozinoğlu’nun ölümünden önce cezaevi yönetiminden Coraspin ve bir vitamin hapı talep ettiği, avukatlarının ise ilk otopside söz konusu vitamin yönünden inceleme yapılmamasını şüpheli buldukları belirtiliyor. İlk soruşturmadaki otopsi ve toksikoloji incelemelerinde ise zehirlenme bulgusuna rastlanmadığı kaydedilmişti.

“ÖLÜM HABERİNİ GÖRDÜĞÜMDE YANLIŞ YAZDILAR SANDIM”

Aydın, “Kozinoğlu’nun bildiğiniz bir rahatsızlığı var mıydı?” sorusuna, “Hiçbir aklımda başka bir şey yok dediğim gibi herkesi en az 1-2 kere görmüşümdür revirde ama onu hiç görmemiştim” dedi. Kozinoğlu’nu koğuşta gördükten bir gün sonra, pazar günü ölüm haberini televizyondaki altyazıdan öğrendiğini anlattı:

“11 kasım günü gördükten sonra hafta sonu televizyonu açtığımda alt yazı gördüm; B1 koğuşunda yatmakta olan diye başlayınca Hasan Atilla Uğur mu diye düşünürken Kaşif Kozinoğlu’nu gördüm. Dedim ki ‘Noldu şimdi?’ yani ben de anlamadım ne olduğunu. İlk başta yanlış yazdılar herhalde diye düşündüm sonra başka kanallara baktım Kaşif Kozinoğlu yazıyor.”

“HAFTA SONLARI CEZAEVİNDE DOKTOR YOKTU”

Aydın’ın açıklamalarındaki bir başka dikkat çekici bölüm, Kozinoğlu’nun öldüğü gün cezaevinde doktor olmamasıydı.

Doktor Aydın, o dönem hafta sonları cezaevinin içinde görevli doktor bulunmadığını söyledi: “Cumartesi günü zaten kurumda doktor olmuyordu. Orada aile hekimi sistemi vardı, ben de o cezaevinin aile hekimi gibiydim. Hafta sonları kurumda doktor olmuyordu” dedi.

Aydın, acil durumlarda 112’nin çağrıldığını ve kurumun ayrıca nöbetçi doktorunun bulunmadığını belirtti.

Resmi kayıtlara göre Kozinoğlu 12 Kasım günü saat 17.56’da odasına girdi. Koğuş arkadaşları 18.05 ve 18.07’de odasına gelirken, 18.08’de koridordaki çağrı butonunun ışığı yandı. Kozinoğlu saat 18.25’te sedyeyle mahkûm kabul kapısına getirildi; 112 ambulansı ise 18.37’de cezaevine ulaştı. Saat 19.10’da Silivri Devlet Hastanesi’ne getirilen Kozinoğlu’nun ölümü 19.30’da kayda geçirildi.

ANKARA’DAN GELEN YETKİLİLERE İFADE VERDİ

Aydın’ın anlatımına göre ölüm haberinden birkaç saat sonra cezaevinden telefon geldi. Kendisine Ankara’dan yetkililerin geldiği ve görüşmek istedikleri söylendi. Pazar günü yeniden cezaevine gittiğini belirten Aydın, uzun süre ifade verdiğini anlattı. Odada birden fazla görevlinin bulunduğunu, söylediklerinin yazıya geçirildiğini ve görüşmenin kamera ile kaydedildiğini söyledi.

Aydın’ın anlatımına göre kendisine ağırlıklı olarak Kozinoğlu’nun kullandığı ilaçlar ve kendisinin Kozinoğlu’yla teması soruldu:

“Beni odaya aldıklarında artık sorgu odası mı denir bilmiyorum yaşça kıdemce büyük yetkili vardı. Yanında da 3-4 tane biri dediklerimi yazıyordu biri kameraya çekiyordu. Önünde bir sürü dosyalar vardı. Orda bana ‘Sabahtan beri uğraşıyoruz’ dedi. Büyük kalın kalın dosyalar vardı. Ambulansın fotoğrafları çekildi, koğuşun fotoğrafları çekilmiş onu gördüm sadece. Bende anlattım uzun uzun yine çok bir şey değil de ne verdin hangi ilacı kullanıyordu böyle sorular soruldu yanıtladım…”