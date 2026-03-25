77 yaşındaki Sinan Bengier, şiddetli sol kasık ağrısı şikayetiyle Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne başvurdu. İlk değerlendirmede fıtık şüphesi üzerinde durulurken, yapılan detaylı tetkikler sonucunda karın aort damarında yırtılma olduğu ortaya çıktı.

ACİL AMELİYAT KARARI

Doktorlar, karın içinde oluşan ve “hematom” olarak adlandırılan kan birikiminin, ölümcül kanamayı geçici olarak sınırladığını belirledi ve acil ameliyat kararı aldı.

6 SAAT SÜREN OPERASYON

Kalp ve damar cerrahisi ekibi tarafından gerçekleştirilen yaklaşık 6 saatlik ameliyatta, Bengier’in yırtılan aort damarı suni damar kullanılarak onarıldı.

Operasyonun ardından 2 gün yoğun bakımda kalan usta oyuncu, daha sonra servise alındı ve sağlık durumunun iyiye gitmesi üzerine taburcu edildi.

''BU KAPIDAN ÇIKAMAYABİLİRSİN''

Ameliyat öncesinde yaşadığı süreci anlatan Sinan Bengier, durumun ciddiyetini son anda öğrendiğini söyledi:

“Doktor bana ‘Buradan çıkıp asansöre binebilirsin ama inemeyebilirsin. 3-4 gün yaşayabilirsin ama 6’ncı günü göremeyebilirsin’ dedi. Fıtık diye geldiğim hastanede kaldım ve ertesi sabah ameliyata girdim.”

''HAYATIMI KURTARDI''

Sağlığına kavuştuğunu belirten Bengier, doktoruna teşekkür ederek, “Bir insanın hayat kurtarması nadir olur ama hocam benim hayatımı kurtardı, bana yeniden hayat verdi” dedi.

57 yıldır aktif şekilde çalışan usta oyuncu, bir süre dinleneceğini ancak yeniden sahnelere dönmeyi planladığını da sözlerine ekledi.