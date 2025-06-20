Tarım ve Orman Bakanlığı geçen yıl başlattığı taklit ve tağşiş yapılan gıdalar listesinde yeni ürünler paylaşılmaya devam ediyor. Bakanlık tarafından yapılan denetimler sonucunda taklit ve tağşiş yapılan ürünler ifşa ediliyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı 19 Haziran yayımladığı yeni bültende taklit ve tağşiş yapan ürünleri paylaştı. Yeni listede zeytinyağı, tereyağı, örgü peyniri, çiçek balı gibi ürünler yer alırken ifşalar arasında üzüm pekmezi de yer aldı.

Marketlerde satılan üzüm pekmezinin içerisinde şeker ilave edildiği tespit edildi. Ankara Yenimahalle'de üretimi yapılan 'BALI PINAR-GÖKDAĞ KARAYAKA' firmasına ait 'Elezya' markalı üzüm pekmezinin saf pekmez olmadığı içerisine ek şeker ilave edildiği ortaya çıktı.

Şeker ilavesi yapıldığı belirlenen üzüm pekmezinin seri numaraları ise 1501 ve 2808 olduğu bilgisi paylaşıldı.