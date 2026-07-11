Yüzyıllardır Fransız mutfağının en asil, çıtır ve tartışmasız lezzetlerinden biri olan kruvasan, Uzak Doğu'dan gelen şok edici bir inovasyonla küresel bir tartışmanın fitilini ateşledi. Tayland’ın dünyaca ünlü sahil kenti Pattaya’da faaliyet gösteren popüler butik fırın, menüsüne eklediği "kıllı kruvasan" (Mor Oi Croissant) ile bir anda internet dünyasının en çok konuşulan konusu haline geldi.

Görenlerin ilk başta gözlerine inanamadığı, kimilerinin ise "iştah kapatıcı" bulduğu bu sıra dışı hamle, Fransız medyasında da geniş yer bularak uluslararası bir fenomene dönüştü.

Şaka pastasından viral kruvasana uzanan hikaye

Fırının sahibi Arthit Chomsawat, bu tuhaf fikrin aslında kalıcı bir menü ürünü olarak doğmadığını belirtiyor. Her şey, bir müşterinin arkadaşına doğum gününde unutulmaz bir eşek şakası yapmak için fırından "kıllı bir pasta" talep etmesiyle başladı.

Pastanın sosyal medyada yarattığı büyük yankının ve eğlenceli geri dönüşlerin ardından yaratıcı şefler, bu konsepti fırının imza ürünü olan krema dolgulu çıtır kruvasanlara uyarlamaya karar verdi.

Kruvasanın üzerindeki tüy ve kıl benzeri siyah liflerin gizemi ise çok geçmeden çözüldü. Bu ürkütücü derecede gerçekçi görüntü, Asya mutfağında sıkça kullanılan ve yüksek besin değerine sahip olan, saç kılı görünümündeki "Fat Choy" (siyah nehir yosunu) isimli yenilebilir bir deniz yosunundan elde ediliyor.

Sosyal medya ayakta: 'Kasık kılına benziyor'

Kruvasanın taze krema yatağı üzerine yerleştirilmiş siyah yosun lifleri, sosyal medya kullanıcıları arasında adeta bir estetik ve hijyen tartışması başlattı.

Birçok internet kullanıcısı ve gurme, yosunların tıraş edilmiş kasık kıllarına olan aşırı benzerliği nedeniyle tasarımı "estetikten uzak" ve "kaba" olarak nitelendirdi. Hatta bazı Fransız yorumcular, bu durumun geleneksel kruvasan kültürüne bir saygısızlık olduğunu savundu.

Madalyonun diğer yüzünde ise bu yaratıcı ürünü dâhice bir pazarlama şakası olarak gören, fırının özgünlüğünü ve cesaretini öven büyük bir kitle oluştu.

Turistler kapıda kuyruk oldu

Gastronomi dünyasındaki o meşhur "Reklamın iyisi kötüsü olmaz" kuralı, Pattaya'da bir kez daha kanıtlandı. Sosyal medyadaki sert tartışmalara ve iğrenme yorumlarına rağmen, "kıllı kruvasanlar" fırında adeta peynir ekmek gibi satıyor.

Yaklaşık 65-70 Tay Bahtı (yaklaşık 2 dolar) gibi bir fiyata satılan bu fütüristik tatlıyı denemek, fotoğraf çekilmek ve canlı yayında tadım videoları çekmek isteyen yerli halk, influencerlar ve meraklı turistler fırının önünde uzun kuyruklar oluşturuyor.

Ürünü tadan gurmeler ise, üzerindeki deniz yosununun hafif tuzlu ve aromatik yapısının, içindeki yoğun tatlı krema ile harika bir tezat oluşturarak lezzeti dengelediğini belirtiyor.