Milyonlarca memur, memur emeklisi, SSK ve Bağ-Kur’lunun merakla beklediği Haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte 6 aylık enflasyon farkı ve yeni dönem zam oranları resmen netleşecek. Ancak bu gelişme vatandaşın yüzünü güldürmeye yetmedi.

Bu kapsamda emekli ve memurun maaşlarına yapılacak artışlar kesinleşirken, eş zamanlı olarak devreye girecek olan ÖTV artışları, bedelli askerlik ücretleri ve kira tavanlarındaki yükseliş, iğneden ipliğe her şeyin fiyatını yukarı fırlatacak.

SSK, BAĞ-KUR VE MEMUR NE KADAR ZAM ALACAK?

Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisinin temmuz ayında alacağı maaş zammı şekillenmeye başladı. Yılın ilk 5 ayına ait enflasyon verilerinin netleşmesiyle birlikte, emeklilerin şimdiden hak kazandığı zam oranı yüzde 16,61 olarak kayıtlara geçti. Maaşlara yapılacak nihai dokunuş ise haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla belli olacak.

İLK BEŞ AY NASIL OLDU?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, Ocak-Mayıs döneminde aylık enflasyon rakamları şu şekilde gerçekleşti:

Ocak: %4,84

Şubat: %2,96

Mart: %1,94

Nisan: %4,18

Mayıs: %1,71

Bu seyrin ardından SSK ve Bağ-Kur emeklileri için 5 aylık kümülatif artış oranı yüzde 16,61 olarak hesaplandı.

Kesin zam oranının belirlenmesi için artık sadece haziran ayı verisi bekleniyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayımlanan Piyasa Katılımcıları Anketi, haziran ayına dair ilk güçlü ipuçlarını verdi.

Ankete katılan ekonomistlerin haziran ayı enflasyon beklentisi yüzde 1,36 seviyesinde bulunuyor. Eğer piyasanın bu tahmini gerçekleşirse, ilk 6 aylık toplam enflasyon verisi yaklaşık yüzde 18 seviyesine ulaşacak.

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Yüzde 13,75'lik zam senaryosuna göre;

Bugün 59 bin 896 TL olan en düşük lise mezunu memur maaşı 68 bin 131 TL'ye yükselecek.

Buna 1.000 TL'lik seyyanen artışın da eklenmesiyle en düşük memur maaşı 69 bin 131 TL olacak.

Üniversite mezunu bir memurun 62 bin 403 TL olan maaşı ise zam ve seyyanen artışla birlikte 71 bin 983 TL'ye çıkacak.

En düşük memur emeklisi aylığı da 26 bin 889 TL'den 30 bin 586 TL'ye yükselecek.

BEDELLİ ASKERLİKTE FİYATLAR ARTACAK

Memur ve emekli maaşlarına yapılan zamların yanı sıra birçok kalemi de domino etkisiyle yukarı taşıyor. Bu doğrultuda iğneden ipliğe zam yağmurunun ilk hissedileceği yerler yine vatandaşın kritik ödemeleri olacak.

Bedelli Askerlik Ücreti: Gençlerin yakından takip ettiği bedelli askerlik tutarı, yasa gereği doğrudan memur aylık katsayısına bağlıdır. Memur zammı ne kadar olursa, bedelli askerlik ücreti de mevcut 416 bin 361 lira 30 kuruş.

ZAMLAR KEPÇEYLE GELECEK

Vatandaşın gelirindeki "kaşıkla" yapılan artışların ceplere girmeden eriyeceğinin en büyük kanıtı ise Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) düzenlemesi ve piyasa fiyatlamaları. Kanun gereği; akaryakıt, alkollü içecekler ve tütün ürünlerindeki maktu ÖTV tutarları, her yılın Ocak ve Temmuz aylarında, geriye dönük 6 aylık Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) oranında otomatik olarak artırılıyor.

Akaryakıta gelecek her kuruşluk zam; lojistikten gıdaya, sigaradan kiraya kadar her şeyin fiyatını zincirleme olarak yükseltecek. Buna paralel olarak sigaradan kiraya kadar her şey zamlanacak.

SOSYAL YARDIMLAR VE DİĞER İDARİ MAAŞLAR BELLİ OLACAK

Devletin dezavantajlı kesimlere sunduğu sosyal destek ödemeleri de memur maaş katsayısındaki artış oranında güncelleniyor. Temmuz ayından itibaren şu sosyal yardım kalemleri zamlanacak:

Kıdem tazminatı tavanı: 64.948 TL'den 73.878 TL'ye çıkacak.

65 yaş aylığı: 6.393 TL'den 7.272 TL'ye yükselecek.

Evde bakım yardımı: 13.878 TL'den 15.786 TL'ye çıkacak.

Yüzde 40-69 engelli aylığı: 5.103 TL'den 5.804 TL'ye yükselecek.

Yüzde 70 ve üzeri engelli aylığı: 7.655 TL'den 8.707 TL'ye çıkacak.

Engelli yakını aylığı: 5.804 TL olacak.

Kronik hasta nakdi yardımı: 15.786 TL'ye yükselecek.

Sadece sosyal yardımlar değil, idari ve siyasi mekanizmadaki tüm maaş dengesi de bu katsayı artışıyla revize ediliyor. Bu kapsamda; Milletvekili maaşları, yerel yönetimlerin temel taşı olan muhtar maaşları, Belediye Başkanları ve Meclis üyelerinin ödenekleri ile huzur hakları da memur zammına paralel olarak yukarı yönlü değişecek.

Açıklanan Haziran ayı enflasyon verileriyle birlikte memur ve emeklinin gelirinde yapılacak artışların sınırları çizilecek. Ancak vatandaşın maaşına yapılacak olan zamlar, başta akaryakıt ve tütün ürünlerindeki otomatik ÖTV artışları olmak üzere; kira, bedelli askerlik, harçlar ve iğneden ipliğe tüm tüketim maddelerine gelecek "kepçeyle" zamlar gelecek.