Hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte böcekler, sıcak ve korunaklı alanlar aramak amacıyla konutlara yönelmektedir. Pencere pervazları ve korniş alanları, haşerelerin en sık kullandığı geçiş noktaları arasında bulunur.

Sıvı bulaşık deterjanının su ile karıştırılarak bu noktalara püskürtülmesi, yüzeyde kaygan ve kokulu bir tabaka bırakır. Bu durum, yürüyen haşerelerin ve bazı uçan böceklerin pencere yüzeylerine tutunmasını zorlaştırarak içeri girmesini sınırlandırır.

UYGULAMANIN ADIMLARI VE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Yöntemin etkili olması için belirli adımların doğru sırayla uygulanması önerilir:

Süreç Hazırlığı: Bir sprey şişesine eşit oranlarda ılık su ve sıvı bulaşık deterjanı eklenerek homojen bir şekilde karıştırılır.

Yüzey Temizliği: Püskürtme işleminden önce pencere önlerindeki toz ve kir birikintileri nemli bir bezle temizlenir.

Uygulama: Hazırlanan karışım özellikle pencere birleşim yerlerine, alt pervazlara ve sineklik kenarlarına uygulanır.

Uygulamanın yağışlı havalardan sonra ya da pencere temizliği ardından tekrarlanması, oluşturulan koruyucu tabakanın sürekliliği açısından önem taşıyor.