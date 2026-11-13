Havaların soğumasıyla birlikte araç camlarında oluşan buğu sürücüler için yeniden sorun olmaya başladı. Uzmanlar, özellikle kış aylarında görüş mesafesini düşüren buğulanmayı azaltmak için dikkat çeken bir yöntem öneriyor. Üstelik çözüm, hemen her evde bulunan bulaşık deterjanından geçiyor.

İngiltere'de kasım ayı boyunca soğuk ve yağışlı havanın etkili olması beklenirken sürücülere araç camlarındaki buğulanmaya karşı önlem almaları tavsiye ediliyor. Uzmanlara göre araç içerisindeki sıcak ve nemli havanın soğuk cam yüzeyleriyle temas etmesi, camlarda su damlacıklarının oluşmasına neden oluyor. Özellikle gece boyunca düşen sıcaklıklar, sabah saatlerinde bu sorunu daha belirgin hale getiriyor.

CAM BUĞUSUNA KARŞI BULAŞIK DETERJANI KOYUN UYARISI

Uzmanlar, araç camlarının iç yüzeyine ince bir tabaka halinde bulaşık deterjanı sürülmesinin buğulanmayı azaltabileceğini belirtiyor. Deterjanın içeriğindeki yüzey aktif maddeler, camın yüzey gerilimini değiştirerek su damlacıklarının oluşmasını zorlaştırıyor. Böylece cam üzerinde yoğun bir buğu tabakası meydana gelmesi engellenebiliyor.

Uygulama için nemli bir beze az miktarda bulaşık deterjanı dökülmesi ve camın iç yüzeyinin dairesel hareketlerle silinmesi öneriliyor. Ardından temiz ve kuru bir bezle camın nazikçe silinmesi gerekiyor. Amaç, cam üzerinde ince bir tabaka bırakırken görüşü engelleyebilecek deterjan izlerini ortadan kaldırmak.

Tıraş köpüğünün de benzer şekilde kullanılabileceği belirtildi ancak bu yöntemlerin kalıcı olmadığı ve belirli aralıklarla tekrarlanması gerektiği vurgulanıyor.

TÜRKİYE'DEKİ SÜRÜCÜLER DE DİKKAT ETMELİ

Sonbahar ve kış aylarında Türkiye'de de özellikle gece ve sabah saatlerinde düşen sıcaklıklar nedeniyle araç camlarında buğulanma sıklıkla yaşanıyor. Özellikle soğuk havanın etkili olduğu bölgelerde sürücülerin bu sorunla karşılaşma ihtimali artıyor.

Buğulanmayı azaltmak için araç klimasının ve kaloriferin birlikte kullanılması, iç hava sirkülasyonunun kapatılması ve mümkün olduğunda camların kısa süreli aralanarak araç içerisindeki nemin dışarı atılması öneriliyor.

Uzmanların önerdiği ayarlar ise şöyle:

Kaloriferi yüksek sıcaklıkta çalıştırın.

Klimayı açarak havadaki nemin azaltılmasını sağlayın.

İç hava sirkülasyonunu kapatın.

Uygun koşullarda camları hafifçe aralayarak hava akışını artırın.

Bulaşık deterjanı uygulaması tek başına kesin çözüm olarak görülmemeli. Sürücülerin yola çıkmadan önce ön ve yan camlardaki buğuyu tamamen gidermesi, güvenli sürüş ve görüş mesafesi açısından önem taşıyor.