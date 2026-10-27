Bahçe uzmanları ve tüketici örgütleri, kasım ayında kompost hazırlayan bahçıvanlara yönelik önemli bir uyarıda bulundu. Mutfak atıklarının dönüştürülmesinde sıklıkla kullanılan çay poşetlerinin, yırtılıp açılmadan doğrudan kompost yığınlarına eklenmemesi gerektiği bildirildi.

Patates, havuç ve muz kabuğu gibi organik atıkların dönüştürülmesiyle elde edilen zengin kompost, bitki ve çiçek gelişiminde önemli bir rol oynuyor. Bu işlem ahşap düzenekler veya özel haznelerle yapılabileceği gibi, delikler açılarak hava sirkülasyonu sağlanan basit plastik kaplar kullanılarak da gerçekleştirilebiliyor. Uzmanlar, komposta eklenen çay poşetlerinin oluşturduğu çevre riskine dikkat çekti.

POŞETLERDEKİ PLASTİK TEHDİDİ

Piyasada satılan çok sayıda markalı poşet çayın üretiminde plastik malzeme kullanılıyor. Süpermarketlerde satılan birçok üründe yer alan bu bileşenler, kompost yığınlarında çözünmeyerek geride kimyasal kalıntı bırakıyor ve toprağı kirletiyor.

Tüketici danışma yayını 'Which?', çay poşetlerinin kenarlarını ısıyla yapıştırmak ve sıcak suda dağılmasını önlemek amacıyla geleneksel olarak polipropilen maddesinin kullanıldığını belirtti. Kurum, kullanılan miktar az olsa dahi tüketim hacminin büyüklüğü nedeniyle bu uygulamanın devasa bir plastik atık yükü yarattığını kaydetti.

"BİTKİ BAZLI" POŞETLER DE ÇÖZÜM DEĞİL

Uyarılar yalnızca standart plastik içeren ürünlerle sınırlı kalmadı. Çay üreticisi Yorkshire Tea, PLA (polilaktik asit) bazlı poşetler de dahil olmak üzere bitki kaynaklı poşetlerin dahi komposta doğrudan atılmaması gerektiğini açıkladı.

Şirket tarafından yapılan açıklamada, Birleşik Krallık Plastik Paktı yürütücüsü WRAP'in tavsiyelerine atıfta bulunularak, bitki bazlı plastiklerin de teknik olarak plastik sınıfında yer aldığı ve bu nedenle "plastik içermez" tanımının kullanılmadığı ifade edildi.

İÇİNİ BOŞALTIN, POŞETİ ÇÖPE ATIN

Dernek, kullanılmış poşetlerin makasla kesilerek veya yırtılarak açılmasını, sadece içindeki çay yapraklarının komposta eklenmesini ve dış poşetin ise düzenli depolama sahalarına gönderilmek üzere evsel atık kutularına atılmasını tavsiye etti.