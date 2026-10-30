Amerikan Meteor Derneği (AMS) ve Uluslararası Meteor Örgütü'nün (IMO) 2026 takvimlerine göre Güney Tauridler 4-5 Kasım, Kuzey Tauridler ise 11-12 Kasım gecelerinde en yoğun dönemlerinden birini yaşayacak. Her iki meteor yağmuru da özellikle parlak meteorlarıyla tanınıyor. Bazı meteorlar, gökyüzünde ateş topunu andıran ışık izleri oluşturabiliyor.

GÖKYÜZÜNDE İKİ AYRI TARİHE DİKKAT

Kasım ayındaki ilk önemli gözlem fırsatı 4 Kasım'ı 5 Kasım'a bağlayan gece yaşanacak. Güney Taurid meteor yağmurunun ateş topu etkinliğiyle ilişkilendirilen dönemi bu tarihlerde öne çıkıyor. İkinci gözlem fırsatı ise 11 Kasım'ı 12 Kasım'a bağlayan gece ortaya çıkacak. Bu kez Kuzey Taurid meteor yağmuru en yoğun dönemine ulaşacak. Her iki meteor yağmuru da Boğa Takımyıldızı yönünden geliyormuş gibi görünüyor. Ancak ışık izleri gökyüzünün farklı bölgelerinde de izlenebiliyor.

SAATTE 100 BİN KİLOMETREYİ AŞAN HIZ

Taurid meteorlarının dikkat çekici özelliklerinden biri de Dünya atmosferine giriş hızları. Amerikan Meteor Derneği'nin verilerine göre Güney Taurid meteorları saniyede yaklaşık 27 kilometre, Kuzey Taurid meteorları ise saniyede yaklaşık 29 kilometre hızla ilerliyor. Bu değerler saatte yaklaşık 97 bin ile 104 bin kilometre arasında değişen hızlara karşılık geliyor.

Uzaydaki küçük parçacıkların atmosferle etkileşime girmesi sonucunda ortaya çıkan parlak ışık izleri, halk arasında yıldız kayması olarak adlandırılıyor. Daha büyük ve parlak meteorlar ise ateş topu olarak sınıflandırılabiliyor.

KAYNAĞI BİR KUYRUKLU YILDIZ

Taurid meteor yağmurlarının kökeni, 2P/Encke adlı kuyruklu yıldızla bağlantılı geniş bir parçacık akışına dayanıyor. Güneş çevresindeki turunu yaklaşık 3,3 yılda tamamlayan Encke, yörüngesi boyunca uzaya toz ve kaya parçacıkları bırakıyor. Dünya her yıl bu parçacık akışından geçtiğinde atmosferde meteorlar oluşuyor.

Taurid akışının oldukça geniş olması nedeniyle meteor etkinliği birkaç geceyle sınırlı kalmıyor ve haftalar boyunca devam edebiliyor.

BU YIL AY IŞIĞI GÖZLEMLERİ FAZLA ETKİLEMEYECEK

2026 yılı gözlemlerinde dikkat çeken ayrıntılardan biri de Ay'ın konumu. Amerikan Meteor Derneği'nin takvimine göre 4-5 Kasım gecesi Ay küçülen hilal, 11-12 Kasım gecesi ise büyüyen ince hilal evresinde olacak. Özellikle 11-12 Kasım gecesinde Ay ışığının oldukça sınırlı olması bekleniyor. Bu durum, şehir ışıklarından uzak bölgelerde meteorları görme şansını artırabilecek. Ancak gökyüzünün bulutsuz olması ve gözlem yapılan bölgedeki ışık kirliliği belirleyici olmaya devam edecek.

TÜRKİYE'DEN NASIL İZLENEBİLİR?

Taurid meteor yağmurlarını izlemek için teleskop veya dürbün kullanılması gerekmiyor. Gözlem için şehir ışıklarından uzak, gökyüzünün geniş bir bölümünün görülebildiği karanlık alanların tercih edilmesi öneriliyor. Meteorların görünürlüğü gece yarısı civarında artabiliyor. Gözlerin karanlığa alışması için yaklaşık 20-30 dakika beklemek de daha sönük meteorları fark etmeyi kolaylaştırıyor.

Astronomi kuruluşlarına göre Tauridler, diğer bazı meteor yağmurlarına kıyasla düşük sayıda meteor üretiyor. İdeal koşullarda her bir koldan saatte yaklaşık 5 meteor bekleniyor. Bu nedenle gökyüzünün sürekli ışık izleriyle dolması beklenmiyor. Az sayıdaki meteor arasında oldukça parlak ateş topları görülebiliyor.