Sonbaharın sonuna yaklaşırken bahçelerde kış hazırlıkları hız kazanıyor. Kasım ayı, bazı meyve bitkilerinin budanması için uygun dönemler arasında yer alıyor. Doğru zamanda ve doğru şekilde yapılan budama, bitkilerin sağlıklı gelişmesine yardımcı olurken gelecek yılki meyve verimini de etkiliyor. Özellikle sonbahar ahududuları, mürver ve yaban mersini yetiştirenlerin bu ay dikkat etmesi gereken önemli noktalar bulunuyor.

AHUDUDU

Ahududu yetiştiriciliğinde budama yöntemi, bitkinin hangi mevsimde meyve verdiğine göre değişiyor. Yaz ahududuları genellikle haziran ve temmuz aylarında ürün verirken sonbahar çeşitlerinde hasat dönemi ağustos ayından itibaren başlıyor.

Sonbahar ahududularında kasım ayında yapılan budama, yeni sezonda meyve verecek sürgünlerin gelişmesini destekliyor. Bu çeşitler, ilkbaharda oluşan yeni dallar üzerinde çiçek açıp meyve verdiği için budama sırasında oldukça farklı bir yöntem uygulanıyor. Bitkinin tüm sürgünleri toprağa yakın seviyeden kesiliyor.

Yaz ahududularında ise aynı işlem uygulanmıyor. Çünkü bu çeşitler meyvelerini çoğunlukla iki yıllık dallarda veriyor. Bu nedenle budama sırasında meyve vermemiş genç sürgünlerin korunması gerekiyor. Genellikle 6 ila 8 sağlıklı genç dalın bırakılması, sonraki sezonun ürününü korumak açısından önem taşıyor.

MÜRVER

Mürver ağaçları uygun koşullarda yaklaşık 7 metreye kadar uzayabiliyor. Zamanla genişleyen ve alt bölümlerinde seyrekleşme görülen bu bitkilerin formunu koruyabilmesi için düzenli budama yapılması gerekiyor.

Kasım ayı, mürverlerde yaşlı dalların belirlenerek temizlenmesi için uygun dönemlerden biri olarak gösteriliyor. Budama sırasında daha önce meyve vermiş yaşlı dallar kesilirken bir yıllık genç sürgünlerin korunması öneriliyor.

Dalların yaşını kabuklarından anlamak mümkün. Genç sürgünlerin kabuğu daha pürüzsüz bir görünüme sahipken yaşlı dallarda çatlaklı ve kalınlaşmış bir yapı görülüyor. Budamada bu ayrımın yapılması, gelecek yıl meyve verecek dalların yanlışlıkla kesilmesini önlüyor.

Süs amacıyla yetiştirilen mürver türlerinde ise düzenli budama zorunlu değil. Bu bitkilerde budama, çalı aşırı büyüdüğünde, şeklini kaybettiğinde veya yaşlandığında yapılabiliyor. Yaşlı bitkilerde kasım ayında gerçekleştirilen budama, gençleşme sürecine de katkı sağlayabiliyor.

YABAN MERSİNİ

Yaban mersini çalılarında yaş ilerledikçe dalların meyve kalitesi üzerindeki etkisi değişiyor. Özellikle yaşlı sürgünlerde yetişen meyveler daha küçük ve ekşi olabiliyor. Bu nedenle düzenli budama, yeni ve verimli dalların gelişmesi açısından önem taşıyor.

Yaban mersinlerinde budamaya genellikle dikimden sonraki dördüncü yılda başlanması tavsiye ediliyor. Kasım ayı, bitkinin dinlenme dönemine girmesi ve henüz sert donların başlamamış olması nedeniyle uygun bir zaman olarak öne çıkıyor. Budamanın ilkbahara bırakılması da mümkün olsa da bu durumda bitkinin yeni gelişim dönemi gecikebiliyor.

Budama sırasında kahverengi-gri kabuklu yaşlı dallar, yerden yaklaşık bir karış yükseklik kalacak şekilde kesiliyor. Daha önce meyve vermiş, yeşil ve pürüzsüz kabuklu genç dallar ise yaklaşık üçte bir oranında kısaltılıyor.

İşlem tamamlandığında çalı üzerinde 5 ila 6 sağlıklı sürgünün kalması hedefleniyor.