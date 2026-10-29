Gökyüzündeki sert gezegen hareketleri, Kasım 2026’yı yılın en kritik ve gergin dönemlerinden birine dönüştürüyor. Astroloji dünyasından gelen son uyarılar, ayın özellikle belirli tarihlerinde güç mücadelelerinin, uluslararası krizlerin ve bireysel çatışmaların zirve yapacağını gösteriyor. Savaş gezegeni Mars ile büyütücü etkisiyle bilinen Jüpiter’in Aslan burcundaki kavuşumu ve Akrep burcundaki Güneş’le kurduğu sert açı, kasım ayının ortasını adeta bir barut fıçısına çeviriyor.

12-19 KASIM ARASINDA ALARM ÇANLARI ÇALIYOR

Kasım ayının en çalkantılı döngüsü 12-17 Kasım tarihleri arasında başlıyor, 18-19 Kasım’da ise Güneş ile Mars arasındaki gergin etkileşimle en tepe noktasına ulaşıyor. Astrolog Marina Skadi’nin değerlendirmelerine göre Aslan burcundaki Mars, Jüpiter ve İnen Ay Düğümü birlikteliği; liderlik hırslarını, gövde gösterilerini ve askeri hamleleri kontrolsüz şekilde tetikliyor. Bu durum özellikle Doğu Avrupa ve Ukrayna hattındaki askeri tırmanış riskini, füze saldırılarını ve stratejik kaynak mücadelelerini kritik bir seviyeye taşıyor.

Siyasi arenada tek bir sert açıklamanın bile zincirleme kriz yaratabileceği bu süreç, günlük hayatta ise bireysel sabırları zorluyor. 18-19 Kasım günlerinde ani öfke patlamaları, fevri kararlar ve kontrolsüz restleşmeler telafisi zor yaralar açabiliyor. Uzmanlar bu günlerde trafikte aceleci davranılmaması, kesici ve teknik aletlerle çalışırken azami dikkat gösterilmesi ve öfkeyle hayati kararlar alınmaması gerektiği konusunda uyarıyor.

9 KASIM VE 24 KASIM DÖNÜM NOKTALARI

Gerginlik yalnızca ay ortasıyla sınırlı kalmıyor. 9 Kasım’da Akrep burcunda doğan yeni ay; gizli anlaşmaları, finansal krizleri ve güven problemlerini masaya yatırırken özellikle maddi taahhütlerde ve paylaşımlarda temkinli olmayı zorunlu kılıyor.

24 Kasım’da İkizler burcunda gerçekleşecek dolunay ise gökyüzündeki ikinci büyük dalgayı başlatıyor. Yöneticisi krizleri temsil eden Akrep burcundaki Merkür olan bu dolunay, bilgi savaşlarını ve gizli dosyaları gündeme taşıyor. İstihbarat raporları, saklanan gerçekler ve diplomasi trafiğindeki beklenmedik açıklamalar dünya gündemini sarsarken; özellikle Akrep, Aslan, Boğa ve İkizler burçlarının hem sosyal ilişkilerinde hem de kritik hamlelerinde soğukkanlılığı elden bırakmaması gerekiyor.