Havaların soğumasıyla birlikte evlere girmeye çalışan karınca ve diğer küçük haşereleri uzak tutmak isteyenler, mutfaklarda sıkça kullanılan sirkeye yöneliyor. Özellikle kapı eşiklerine, çerçevelere ve küçük çatlaklara uygulanan bu yöntemin, böceklerin eve girişini geçici olarak zorlaştırabileceği belirtiliyor.

SİRKELİ SUYUN ŞAŞIRTAN ETKİSİ

Karıncalar, yiyecek ve su kaynaklarına ulaşabilmek için hareket ettikleri güzergahlara feromon adı verilen kimyasal izler bırakıyor. Diğer karıncalar da bu izleri takip ederek aynı yolu kullanıyor.

Beyaz sirkenin keskin kokusu ve asidik yapısı, karıncaların bıraktığı bu izlerin temizlenmesine yardımcı olabiliyor. Böylece böceklerin daha önce kullandıkları güzergahı bulmaları zorlaşabiliyor.

Özellikle sonbahar aylarında evlerin girişlerinde görülen karınca hareketliliğine karşı tercih edilen yöntem, pahalı ürünler gerektirmemesiyle de dikkat çekiyor.

BİR ŞİŞEYE EŞİT MİKTARDA SU VE SİRKE KOYUYORLAR

Yöntemin uygulanması için bir sprey şişesine eşit miktarda beyaz sirke ve su konulması öneriliyor. Hazırlanan karışım, özellikle karıncaların geçebileceği kapı çerçevelerine, eşiklere, süpürgelik kenarlarına ve küçük boşluklara püskürtülüyor.

Ancak sirkenin etkisi kalıcı değil. Haşere kontrolü uzmanlarına göre karışım kuruduktan sonra böceklerin aynı bölgeden yeniden geçmesi mümkün. Bu nedenle yöntemin tek başına bir haşere istilasını önlemesi beklenmiyor.

Ayrıca sirkenin asidik yapısı nedeniyle cilalı ahşap, hassas boya ve bazı yüzeylerde hasar oluşabileceği belirtiliyor. Uzmanlar, böceklerin eve girmesini önlemek için kapı çevresindeki çatlakların kapatılmasının daha güvenilir bir çözüm olduğunu vurguluyor.