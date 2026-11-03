Yüksek doğalgaz faturalarına rağmen evlerin ısınmamasının arkasında kombi ayarı değil, petek ızgaralarının altında biriken ve ısı yayılımını kesen toz tabakası yatıyor. Doğalgaz peteklerinin iç kanallarında biriken toz ve tortular, kombiden gelen ısının odaya yayılmasını doğrudan engelliyor. Bu durum, kombi derecesi ne kadar artırılırsa artırılsın yakıt tüketimini katlarken hanelerin yetersiz ısı almasına neden oluyor.

PETEKLERİN ISITMAMASI NEDEN DOĞRUDAN FATURAYA YANSIYOR?

Uzun süre bakımı yapılmayan radyatörler, zamanla ısı transfer yeteneğini kaybederek ortamı ısıtamaz hale geliyor. Tüketicilerin büyük bölümü bu ısı kaybını dengelemek amacıyla kombinin çalışma sıcaklığını üst seviyelere çıkarıyor.

Kombinin yüksek derecelerde çalıştırılması mekanın ısınmasını sağlamadığı gibi doğalgaz faturasının hızla yükselmesine yol açıyor. Uzmanlar, kombi ayarlarını sürekli yükseltmek yerine petek kanallarında biriken kir tabakasının temizlenmesinin enerji verimliliğini doğrudan artırdığını bildiriyor.

TEMİZLİK ÖNCESİ SİSTEMİN KAPATILMASI

Temizlik aşamasına geçilmeden önce kombinin kapatılarak tesisattaki sıcak su ve ısı sirkülasyonunun tamamen durdurulması gerekiyor. Çalışır vaziyetteki kalorifer ortamdaki tozu daha fazla çekeceği için vanaların ve sistemin kapalı konuma getirilmesi şart koşuluyor.

Ardından peteğin üst kısmındaki ızgara kapağın kilit tırnaklarından kurtarılarak yerinden çıkarılması ve işlem sırasında dökülecek kirlerin zemine bulaşmaması için radyatör altına koruyucu bir örtü serilmesi gerekiyor.

İÇ KANALLARDAKİ TOZ TABAKASI NASIL TEMİZLENİR?

Petek dilimlerinin arasına yerleşen yoğun toz kütleleri ilk aşamada dar uçlu elektrikli süpürge yardımıyla çekiliyor. Süpürme işleminin ardından uzun bir aparat veya sopaya sarılan nemli bez kanallardan aşağı doğru yönlendirilerek dipte kalan partiküller temizleniyor.

Peteğin ön ve dış gövdesi sabunlu su ile silindikten hemen sonra kuru bir bezle nemden tamamen arındırılıyor. Bu kurulama işlemi, metal plakalarda nem kaynaklı korozyon ve pas oluşumunu engelliyor.

SARARAN YÜZEYLERE BOYA UYGULAMASI

Yüksek ısıya maruz kalarak sararan radyatör yüzeyleri için çamaşır suyu ve sünger ile kimyasal temizlik uygulanıyor. Yüzeydeki lekelenmeler giderildikten sonra alanın nemli ve kuru bezlerle silinmesi gerekiyor.

İlk günkü beyazlığı sağlamak amacıyla kuruyan metal yüzeye tek kat astar boya ve ardından ısıya dayanıklı radyatör boyası tatbik ediliyor. İşlemlerin tamamlanmasının ardından çıkarılan üst ızgara kapak yerine sabitlenerek sistem tekrar kullanıma hazır hale getiriliyor.